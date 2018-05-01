ABD öncülüğünde vahşet: Siviller katledildi

Sözde DEAŞ karşıtı koalisyonun, Suriye'nin Haseke ilinin 60 km güneydoğusunda yer alan ve terör örgütü DEAŞ işgalindeki El Fadıl köyüne hava saldırısı düzenlediği nbelirtildi. Ancak saldırıda siviller de vuruldu. AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 25 sivil hayata gözlerini yumdu.

ÇOĞ ÇOCUK

Köy halkı, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıya evlerinde uyuduğu esnada yakalandı. Saldırıda katledilenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Koalisyon güçlerinin hedef aldığı bölge, Irak sınırı yakınlarında ve terör örgütü DEAŞ'ın elinde kalan son köylerden biri. DEAŞ, 2016'da Haseke'ye bağlı Şedadi ve Hol köylerinden çekilerek bölgedeki en önemli iki kalesini kaybetmişti.