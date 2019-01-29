ABD skandal kararı onayladı! Venezuela paraları onun kontrolüne geçti

Küresel eşkıya ABD, diş geçiremedi ülkelerde yeni yöntemlerle darbe yapmaya başladı. Son olarak ABD, emperyalizme karşı sert tavrıyla bilinen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef tahtasına oturttu. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya ilk desteği veren ABD, yine darbeciyi korumaya ve başkanlığını meşru görmeye yönelik skandal bir adım attı. Açıklamaya göre, ABD'deki Venezuela varlıkları, Guaido'ya verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın, Federal Merkez Bankası ve ABD'deki diğer sigortalı bankalar tarafından tutulan bazı varlıklarını kontrol etme yetkisinin, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'ya verilme kararını onayladı.

Haber7'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Roberto Palladino, Venezuela petrol devi PDVSA'ye yaptırım uygulama kararının da devreye girdiğini açıkladı.