0553 313 94 23

Amerika bu haritayı neden yayınlandı? "Türkiye'ye gizli mesaj"

Pentagon’a yakın ABD’li düşünce kuruluşu, Kuzey Suriye’nin NATO bölgesi olarak gösterildiği bir harita yayınladı. Bu harita "ABD’nin diplomatik subliminal mesajı" olarak yorumlandı.

07 Ekim 2018 Pazar 09:42
Amerika bu haritayı neden yayınlandı? "Türkiye'ye gizli mesaj"

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, Pentagon’a yakın bir ABD düşünce kuruluşu tarafından yayınlanan ve Kuzey Suriye’nin NATO bölgesi olarak gösterildiği haritayı, ‘diplomatik subliminal mesaj’ olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinden sonra Suriye’de gündeme gelmesi muhtemel yeni Amerikan stratejilerini Milliyet’e değerlendiren Prof. Dr. Köni, şunları söyledi: 

Türkiye'yi yumuşatmak istiyor

- Suriye’de NATO şemsiyesi gösteren harita neden yayılandı? 

“ABD, Menbiç’te petrol dolaşımı ve askeri eğitimler konusunda birlikte hareket ettiğimizi vurgulayıp, bölgenin kendi hegemonyasında değil; NATO şemsiyesi altında olduğu teziyle Türkiye’yi yumuşatmak istiyor. Harita üzerinden Rusya, İran, Suriye’yi hedef gösteriliyor. Türkiye’nin dış politikadaki cilveli tutumu ve Rusya’ya yanaşması, ABD’nin ‘Kuzey Suriye’de biz değil, NATO var’ söyleminin doğmasına yol açtı. Rusya’ya yakınlaşmamız ABD’yi bu anlamda söylem değişikliğine yöneltmiş oldu. Haritanın bizim açımızdan sıkıntı yaratacak kısmı, YPG-PKK’nın NATO şemsiyesinde altında legal bir görünüme büründürülmek istenmesi.”

- Ruslar rahatsız olmayacak mı? 

“Yakın gibi gözüksek de Rusya, bizi Kuzey Suriye’de işgalci görüyor. Ruslar, ABD ile ortak petrol arama faaliyetlerimizden rahatsız. Rusya, Türkiye’nin ABD ile yakınlaşmaya çalıştığının farkında ancak Türkiye’yi kaybetmek istemiyor. 

Türkiye’nin ekonomik alanda sıkışması ABD ve Almanya’ya yakınlaşmasına neden oldu. Bu hamlelere mecbur kaldığımızın farkındalar. İşin en başına dönecek olursak, aslında ABD, Esad’ın gitmesini isteyen, ‘Müslüman Kardeşler’e el altından destek veren konumdaydı.”

Krize dair emare yok

- Rusya ile yeni gerginlik yaşanır mı? 

Türkiye jeopolitik olarak önemli bir ülke. Ruslar, Boğazlar’dan gemilerini geçirerek, Suriye ve Ortadoğu’daki deniz gücü yapılanmasını ayakta tutuyor. Ancak Rusların da bize karşı eli kuvvetli. Turizm, tekstil ve Türkiye’den yapılan ihracatlar ekonomik anlamda bizim ülkemize katma değer yaratıyor. Buradaki kritik konu, Erdoğan’ın Putin ile ne konuştuğu..

Bu konuşmanın detaylarını bilmiyoruz. Suriye’deki radikal dinci örgütler konusunda iki lider arasındaki mutabakatın ayrıntıları gün yüzüne çıkmış değil. Türk, Rus krizine dair emareler yok. Orta ve uzun dönemde ne olacağını bilmiyoruz.”

(Milliyet)

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:42
  1. İstanbul
  2. abd
  3. nato
  4. harita
  5. Hasan Köni

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan, Müslümanları Budistlere teslim ediyor
    1. Hindistan, Müslümanları Budistlere..
    2. Vodafone Vitrin’den ‘Ailem Güvende’..
    3. Yüzde yüz yerli! Tanesini 3 bin euroya..
    4. Tüketiciye müjdeli haberler
    5. Muş'ta sokak köpekleri sürüye..
    6. Karayipler'de deprem! Çok sayıda ölü var
    7. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    8. Gurur verici tablo! Türk komutanlar..
    9. Beşiktaş'ta zorlu deplasmanda!
    10. 2018 KPSS ortaöğretim sınav soru ve..
    11. Merkel'i düşündüren gösteri! Halk..
    12. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu bir..
    13. Tören gerçekleştirildi! Türk..
    14. Eski usulleri bırakıp stratejimizi..
    15. Somali'de Türk askeri üssünde yemin..
    16. Bakan Akar sabah yürüyüşüne çıktı
    17. Bosna Hersek halkı sandık başına gitti
    18. Akar'dan, kendisine yetişemeyen..
    19. 45 Afgan göçmen yakalandı
    20. Kadıköy'de dev randevu!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!