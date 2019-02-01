Dünyayı tedirgin eden karar! ABD nükleer anlaşmadan çekildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiklerini açıkladı.

ABD açık kapı bıraktı

ABD anlaşmadan teknik olarak 6 ay içinde çıkacak. Açıklamasında bu konuya da değinen Pompeo, yükümlülüklerin Rusya tarafından yerine getirmediğini ima ederek "Rusya yükümlülükleri yerine getirirse ABD anlaşmaya 180 gün içinde geri döner" dedi.

Trump ve NATO'dan destek açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerinin ABD'nin Rusya ile imzaladığı bu anlaşmadan çekilmesini desteklediğini duyurdu.

NATO'dan yapılan açıklama da ise, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararının tamamen desteklediği belirtildi.

"Silahlanma yarışı artacak"

ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle nükleer silahlanmanın hızlanmasından endişe ediliyor. Bu yarışın hızlanması ise en çok Avrupa'nın güvenliğini tehdit edecek.

INF Anlaşması

1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.