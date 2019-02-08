0553 313 94 23

ABD nisan sonuna kadar Suriye'den tamamen çıkıyor iddiası

ABD'nin Suriye'deki güçlerinin tamamını nisan sonuna kadar Suriye'den çekmiş olacağı iddia edildi - Planlarlarda herhangi bir değişiklik olmazsa ABD güçlerinin önemli bir kısmı mart ayında çekilmiş olacağı, geri kalanının ise nisanın sonuna kadar Suriye'den ayrılacağı öne sürüldü- Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı

08 Şubat 2019 Cuma 01:02
ABD nisan sonuna kadar Suriye'den tamamen çıkıyor iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye'deki güçlerinin tamamının nisan sonuna kadar ülkeden çekmeyi planladığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin görevdeki ve eski Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin YPG/PKK'nın korunması için herhangi bir plan yapılmasını beklemeden nisan ayı sonuna kadar Suriye'den çekilmeyi tamamlaması beklendiği iddia edildi.

Yetkililerin birkaç gün içinde DEAŞ'ın elindeki son beldenin de alınması ile ABD'nin Suriye'deki güçlerinin artık tamamen çekilmeye odaklanacağını ifade ettiği belirtildi.

Planlarlarda herhangi bir değişiklik olmazsa ABD güçlerinin önemli bir kısmı mart ayında çekilmiş olacağı, geri kalanının ise nisanın sonuna kadar Suriye'den ayrılacağı sürüldü.

ABD'nin YPG/PKK'nın korunması konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığının ancak bu konuda yol alınmadığı belirtilen haberde yetkililer, ABD güçlerinin, terör örgütü YPG/PKK için herhangi bir koruma planı olmaksızın ülkeden çekileceğine dikkat çekti.

Pentagon Wall Street Journal'da yer alan iddialara yönelik açıklama yapmaktan kaçınıyor ancak ABD Başkanı Trump, dün DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta içerisinde DEAŞ'ın elindeki topraklarının tamamının alındığını duyurabileceğini ifade etmişti.

ABD'nin çekilme sürecini yakından takip etmek ve süreci koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında ortak görev gücü kurulmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 01:02
  1. ABD
  2. Suriye
  3. türkiye
  4. YPG/PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağdat'ta İran'ı eleştiren Şii milis lider tutuklandı
    1. Bağdat'ta İran'ı eleştiren Şii milis..
    2. Fas'ın Yemen'de Suudi Arabistan..
    3. ABD nisan sonuna kadar Suriye'den..
    4. İzmir'de cezaevi firarisi yakalandı
    5. Özhaseki: Kuruşuna kadar dikkat eden..
    6. Ruanda soykırımı Netflix dizisi oldu
    7. Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı..
    8. BBDSO'dan "Saksafon Konçertosu" konseri
    9. WhatsApp'ta silinen mesaj nasıl okunur?
    10. Bakan Albayrak'tan tanzim satış..
    11. Nilhan Osmanoğlu: Sözlerimin..
    12. "Mehmetçik'in Suriye girdiği gün..
    13. Venezuela'ya ABD'nin insani yardım..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2019
    15. İran bin kilometre menzilli balistik..
    16. Halkalı-Gebze tren hattı için geri..
    17. Kartal'da bina çökmesi
    18. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    19. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya..
    20. "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin..
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Yasak dinlemediler: Açık havada içki teşhiri!
    Yasak dinlemediler: Açık havada içki teşhiri!
    'Hacı' Muharrem rakı masasında
    'Hacı' Muharrem rakı masasında