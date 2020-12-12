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Korona Virüs ABD Moderna'dan ek 100 milyon doz aşı alacak
Korona Virüs

ABD Moderna'dan ek 100 milyon doz aşı alacak

İlaç firması Moderna, ABD yönetiminin kendisinden 100 milyon doz ek aşı alacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 21:31:00 - 2020-12-12 21:32:52
ABD Moderna'dan ek 100 milyon doz aşı alacak

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısının acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvuruda bulunan ilaç firması Moderna, ABD yönetiminin kendisinden 100 milyon doz ek aşı alacağını duyurdu.

ABD, Moderna ile Ağustos ayında 100 milyon doz aşı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı. Ayrıca anlaşma kapsamında ek 400 milyon doz aşının da gerektiğinde ABD yönetimine satılmak üzere ayrılacağı garantisi verilmişti.

ABD bugüne kadar Moderna'dan toplamda 200 milyon doz aşı sipariş etmiş oldu. Moderna tarafından yapılan açıklamalara göre bu aşıların ilk partisi olan 20 milyon kadar doz Aralık ayı sonuna kadar, kalanların ise 2021'in ilk çeyreğinde teslim edilecek.

FDA, Moderna'nın koronavirüs aşısı için yaptığı acil durumda kullanma onayı başvurusunu görüşmek üzere 17 Aralık'ta toplanacak.

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