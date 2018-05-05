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ABD Mısır'ı ikna etti! Sisi'nin askerleri sınırlarımıza gelebilir

Suriye’den askerlerini çekeceğini iddia eden ABD, proje terör örgütü PYD/PKK’nın korumalığını üstlenecek Araplardan oluşacak askeri güç için Mısır’ı ikna etti. Darbeci Sisi’nin Dışişleri Bakanı, Suriye’ye asker gönderebileceklerini söyledi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:36
ABD Mısır'ı ikna etti! Sisi'nin askerleri sınırlarımıza gelebilir

Suriye’de proje terör örgütü PYD/PKK’nın işgalindeki topraklardan çekilmeyi planlayan ABD’nin bölgeye vekil olarak bırakacağı Arap gücünün katılımcıları belli olmaya başladı. Amerikan medyasının tartıştığı iddialar ilk kez doğrulandı. 

‘TARTIŞIYORUZ’

Darbeci Sisi yönetiminin resmi yayın organlarından El Ahram gazetesi, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri’nin sözlerine atıfla Mısır’ın Suriye’ye Arap askeri gönderilmesi olasılığını diğer ülkelerle görüştüğünü yazdı.

El Ahram’ın aktardığına göre, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Suriye’ye Arap askerler gönderme olasılığının çeşitli ülkelerden yetkililerle görüşüldüğünü söyledi. Gazete Sisi’nin Bakanı’nın sözlerine yer vererek “Şükri, Suriye’deki durumla ilgili olarak, ülkedeki askerlerin Arap askerlerle değiştirilmesinin olasılık dahilinde olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Gazete, Şükri’nin “Bu öneri sadece medya tarafından tartışılmıyor aynı zamanda bu fikirlerin Suriye’de istikrarı sağlamaya nasıl katkı yapabileceğini tartışan ve müzakere eden çeşitli ülkelerin yetkililerince de ele alınıyor” dediğini belirtti. Terör örgütü PYD’ye yakın kaynaklar, kısa süre önce Irak medyasına yaptığı açıklamada, kurulacak Arap gücüne Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin asker göndereceğini fakat Mısır’ın durumunun belirsiz olduğunu duyurmuştu.

ANAYASAL ENGEL

Şükri’nin haberi sonrası açıklama yapmak zorunda kalan Mısır Dışişleri Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Suriye’ye asker göndermenin önünde anayasal sınırılar bulunduğunu kaydetti. Tek başlarına hareket etmediklerini aktaran Zeyd, “Ülke dışına Mısır güçleri göndermek ile ilgili kurallar ortada. Bu, anayasal mekanizmalarla ve BM Barış Gücü ile ilgili vakalarda olduğu gibi daha önce birden fazla kez onaylanmış kural ve düzenlemelerle uyumlu olmadıkça gerçekleşmez” diye konuştu. Öte yandan, Sisi yönetiminin Suriye’ye asker göndereceği iddiası sonrası Rusya’nın Savunma ve Dışişleri Bakanları Mısırlı mevkidaşları ile 14 Mayıs’ta Moskova’da bir araya geleceği duyuruldu.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:36
  1. suriye
  2. sisi
  3. arap asker
  4. ABD

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