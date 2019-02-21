ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yarın Taşkent’te düzenlenecek Orta ve Güney Asya Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ülkede bulunan CENTCOM Komutanı Votel, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Mirziyoyev, görüşmede, geçen sene düzenlenen Özbekistan-ABD üst düzey görüşmelerinin iki ülke arasında geniş kapsamlı stratejik ortaklığın yeni dönemini başlattığını, CENTCOM tarafından organize edilen Orta ve Güney Asya Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısının günümüzün en zorlu sorunlarından olan Afganistan meselesine ortak çözüm bulunması için fırsat olduğunu ifade etti.

Özbekistan ile ABD arasındaki askeri, teknik ve güvenlik alanındaki işbirliği meselelerinin ele alındığı görüşmede Votel, toplantının Taşkent'te düzenlenmesine vesile olduğu için Mirziyoyev'e teşekkür etti. Votel, toplantıda Orta Asya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik yapıcı ortaklığın geliştirilmesine yönelik stratejinin geliştirileceğine inandığını vurguladı.

Votel, temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir araya geldi.

Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Akademisini ziyaret eden Votel burada da temaslarda bulundu.