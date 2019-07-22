ABD, Meksika'nın düzensiz göçe karşı aldığı önlemlerden memnun

MEKSİKO (AA) - Meksika, Washington yönetiminin, Orta Amerika ülkelerinden gelerek ABD ve Kanada'ya gitmek üzere ülkeden geçen düzensiz göçmenlere karşı alınan tedbirlerden memnun olduğunu açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaptığı görüşmenin ardından, Pompeo'nun Meksika'nın göçmen akınını engellemek için aldığı tedbirlerin olumlu sonuçları olduğunu söylediğini aktardı.

Ebrard, gelinen noktada Washington yönetimiyle geçiş için ülke sınırlarını kullanan göçmenlerin ABD yerine Meksika'ya iltica başvurusu yapmalarını gerektirecek "güvenli üçüncü ülke" anlaşması yapmaya ihtiyaç olmadığının altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da yaptığı açıklamada, iki bakanın yasa dışı göçmen akınını önlemek için çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Ortagus, görüşmede Pompeo'nun, Meksika'nın ABD'ye güney sınırından yasa dışı göçmen akınını azaltmak için gösterdiği çaba için Meksikalı mevkidaşına teşekkür ettiğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD-Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısında haziran ayında önceki aya göre yüzde 28 düşüş olduğu kaydetmişti.

- "Güvenli üçüncü ülke" meselesi

"Güvenli üçüncü ülke" statüsü, ABD'ye gitmek üzere başka bir ülke sınırlarından geçen üçüncü ülke vatandaşlarının iltica başvuruları işleme konulana kadar söz konusu ülkede beklemelerini gerektiriyor.

ABD'ye akın eden düzensiz göçmenlerin uğrak noktası Meksika düzensiz göçmen trafiği açısından önemli bir geçiş ülkesi konumunda bulunuyor. Washington yönetimi bu sebeple Meksika'yı düzensiz göçmenleri kendi sınırlarında tutmaya ikna etmeye çalışıyor.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.



ABD ve Meksika hükümetleri arasındaki "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanıncaya kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.



Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetmişti.