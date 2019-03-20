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ABD-Meksika sınırını geçen bir göçmen daha gözaltında öldü

Meksika sınırından ABD’ye geçen Meksikalı bir göçmen gözaltında öldü.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:17
ABD-Meksika sınırını geçen bir göçmen daha gözaltında öldü

Meksika sınırından ABD’ye geçen Meksikalı bir göçmen gözaltında öldü.


ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Meksika sınırından ABD’ye geçen ve 40 yaşında olduğu belirtilen Meksikalı bir göçmenin gözaltında hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Gümrük ve Sınır Koruması’ndan yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan adamın Teksas eyaletinin El Paso kentinde Las Palmas Tıp Merkezi’nde, karaciğer ve böbrek yetmezliği teşhisi konulduktan sonra öldüğünü açıkladı.


Yetkililer, hastanede ölen Meksika vatandaşının ölümüne ilişkin Mesleki Sorumluluk Ofisi tarafından inceleme başlatıldığını duyurdu. Genel Müfettiş İç Güvenlik Bürosu ise Meksika hükümetine bilgi verildiğini açıkladı.


40 yaşındaki Meksikalı göçmen ABD’de gözaltında hayatını kaybeden dördüncü kişi oldu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:17
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