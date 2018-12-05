THY- Euroleague
0553 313 94 23

ABD Meksika sınırındaki güçlerin görev süresini uzattı

Pentagon: - "Savunma Bakanı göçmen kervanına karşı İç Güvenlik Bakanlığına Savunma Bakanlığınca verilen desteğin süresinin uzatılmasını onayladı. Savunma Bakanlığınca İç Güvenlik Bakanlığına verilen desteğin 31 Ocak 2019'a kadar sürmesi kararlaştırılmıştır"

05 Aralık 2018 Çarşamba 01:18
ABD Meksika sınırındaki güçlerin görev süresini uzattı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırına konuşlandırılan askerlerin görev süresini 15 Aralık'tan 31 Ocak'a uzattığını açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı göçmen kervanına karşı İç Güvenlik Bakanlığına Savunma Bakanlığınca verilen desteğin süresinin uzatılmasını onayladı. Savunma Bakanlığınca İç Güvenlik Bakanlığına verilen desteğin 31 Ocak 2019'a kadar sürmesi kararlaştırılmıştır."

Bakanlık daha önce sınır güvenliği birimlerine yardımcı olmak üzere bölgede 15 Aralık'a kadar kalmak üzere 5 bin 900 asker sevk etmişti.

Pentagon bu süre zarfında sevkiyatın ABD ordusuna 72 milyon dolara mal olduğunu açıklamıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 01:18
  1. ABD
  2. göçmen kervanı
  3. Meksika
  4. Pentagon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik şiddeti protesto etti
    1. Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik..
    2. CHP ilçe başkanına tefecilikten gözaltı
    3. Kütahya'da kamyon şarampole devrildi:..
    4. Kral Selman'dan Kuveyt’e ikinci mesaj
    5. New York borsası sert düşüşle kapandı
    6. Mısır'da fırtına
    7. ABD Meksika sınırındaki güçlerin görev..
    8. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
    9. Aydın'da gece yarısı korkutan yangın!
    10. Berberde otururken pompalı tüfekle..
    11. Trump'ın açıklamaları piyasaları alt..
    12. Sağlık çalışanlarına darp! Dişlerini..
    13. Manchester City liderliğini sürdürdü
    14. CHP Kozan İlçe Başkanı tefecilikten..
    15. Suriyeli genci gasp ederek bıçaklayan..
    16. Netanyahu’dan Lübnan sınırında..
    17. Kosova'da yeni gelişme! Asker gönderiyor
    18. Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan parti..
    19. Ortaokul öğrencisi çocuğun cesedi iple..
    20. İngiliz parlamentosu Brexit'te son..
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor