0553 313 94 23

ABD-Meksika sınırında son bir yılda 911 çocuk ailelerinden koparıldı

ABD'de Trump yönetiminin Meksika sınırındaki düzensiz göçmenlere yönelik politikaları çerçevesinde son bir yılda 900'den fazla çocuk ailelerinden ayırıldı

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:35
ABD-Meksika sınırında son bir yılda 911 çocuk ailelerinden koparıldı

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Meksika sınırındaki düzensiz göçmenlere yönelik politikaları çerçevesinde ABD'de son bir senede 900'den fazla çocuğun ailelerinden koparıldığı bildirildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) edindiği hükümet kayıtlarının analizinde, 26 Haziran 2018-29 Haziran 2019'da 911 çocuğun 844 aileden koparıldığı belirtildi.

Ailelerinden alınan çocuklardan 481'nin 10 yaşın, 185'inin de 5 yaşın altında olduğuna dikkati çekilerek, çocukların yaş ortalamasının ise 9 olduğu ifade edildi.

Söz konusu çocukların çoğunun, ABD Sağlık ve İnsan Servisleri Bakanlığına bağlı gözaltı merkezlerinde tutulduğu kaydedildi.

- "Geçici" olarak durdurulmasına karar verilmişti

Geçen yıl ACLU'nun konu hakkındaki itirazını değerlendiren ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw, ülkeye yasa dışı yollarla giren çocukların ailelerinden koparılmasının ve çocukların aileleriyle yeniden birleştirilmelerinin ardından sınır dışı edilmelerinin "geçici" olarak durdurulmasına karar vermişti.

New York Katolik Yardım Kuruluşları Toplum Servisleri Başkanı Anthony Enriquez, karara rağmen çocukların ailelerinden ayırılmasının korkunç bir dejavu hissi olduğunu belirterek "Hükümet, mahkeme kararını dikkate almıyor." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, 97 çocuğun ise ortalama 85 gün süre alıkonulduktan sonra ailelerine, 40 çocuğun da "uzak akrabalarına" veya "akraba olmayan sponsor"lara teslim edildiği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:35
  1. ACLU
  2. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği
  3. düzensiz göçmenler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Çapak, “Çok iyi yerdeyiz, birlikte çalışarak daha üst sıralara taşımalıyız"”
    1. Rektör Çapak, “Çok iyi yerdeyiz,..
    2. Tyler Boyd: "Beşiktaş benim için büyük..
    3. "Mağaza açılışları istihdamı büyüttü"
    4. ATO Başkanı Baran: “Faiz indiriminde..
    5. ABD ile Taliban arasında anlaşma..
    6. Bu kurbanlıklar ahırda değil, doğada..
    7. Gözler Beştepe'de! Kritik toplantı..
    8. Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ABD..
    9. Kadın girişimciler Dr. Faruk Özlü ile..
    10. 17 vatandaşın engelini kaldırdılar
    11. Caretta Caretta alanında drift atan..
    12. Didim Barış Şenlikleri’nin ön..
    13. Gazze’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
    14. ABD-Meksika sınırında son bir yılda..
    15. Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens..
    16. Elma sirkesi içmenin 5 faydası
    17. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    18. İstanbul’dan getirilen uyuşturucuyu..
    19. Ameliyatla vücuda 3 aylığına takılıp..
    20. Fonseca'dan Dzeko açıklaması
    21. Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı fiyat..
    22. Yakalanan "gri" kategorideki terörist..
    23. Manisa’da zabıta ekiplerinden örnek..
    24. Suriyeli kasap, elini kıyma makinesine..
    25. Bulduğu parayı sahibine veren..
    26. Borsa ilk yarıda düştü
    27. Erkek Milli Boks Takımı Ukrayna'da..
    28. Didim’de kaçak sigara operasyonu
    29. Pet Shop’lar mercek altında
    30. Yarım asırlık makineye gözü gibi..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'