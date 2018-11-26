THY- Euroleague
0553 313 94 23

ABD-Meksika sınırı göçmen konvoyu nedeniyle kapatıldı

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye yaklaşan göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin sınırı geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı- Polisin, göstericilere biber gazı ile müdahale ettiği belirtiliyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 00:25
ABD-Meksika sınırı göçmen konvoyu nedeniyle kapatıldı

NEW YORK (AA) - Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye yaklaşan göçmen konvoyundaki bir grup göstericinin Meksika-ABD sınırını geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup, bugün sınıra yürüyerek ABD makamlarının iltica başvurularını işleme koymayı yavaşlatılmasını protesto etti.

Göstericilerden bazılarının polis bariyerini aşarak sınırı geçmeye yeltenmesi sonucu bölgede tansiyon yükseldi. Olayların ardından, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Tijuana ile Kaliforniya'nın San Diego kenti arasandaki en büyük kara sınırlarından San Ysidro Giriş Kapısı'nı iki yönlü olarak yaya ve araç geçişine kapattı.

Associated Press haber ajansı da ABD'li yetkililerinin göstericilere biber gazı ile müdahale ettiğini duyurdu.

Göstericiler arasında, kadın ve çocuklar da olduğu belirtiliyor.

Ayrıca bölgeye takviye güvenlik personeli gönderildiği kaydedildi.

- Göçmenler protesto gösterisi düzenlemişti

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan yaklaşık 7 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde politikamız 'Yakala ve tutukla' şeklindedir." ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 00:25
  1. ABD
  2. göçmen konvoyu
  3. Meksika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD-Meksika sınırı göçmen konvoyu nedeniyle kapatıldı
    1. ABD-Meksika sınırı göçmen konvoyu..
    2. Rusya’dan Ukrayna savaş gemilerine..
    3. İran'daki deprem Irak'ta bir kişinin..
    4. NASA Mars kaşifini indirmeye..
    5. İran'daki depremde yaralı sayısı 413'e..
    6. Basketbolda maçın ardından
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Kasım 2018
    8. Buz pateninde madalya yağmuru
    9. Cebelitarık'tan Brexit açıklaması: Söz..
    10. "TFF keyfi ve yanlı kararlar alıyor,..
    11. Maçın ardından
    12. "Dost -15. İslam'a Hizmet Ödülleri"..
    13. Suudi Veliaht Prens Bahreyn'de
    14. Maçın ardından
    15. Erwin Koeman: 2-2 bitirebilirdik
    16. Polisten kaçarken Suriyeliye otomobil..
    17. Basketbol: Toplu sonuç
    18. İran'daki deprem Irak'ta can aldı
    19. Rusya Ukrayna savaş gemilerine ateş açtı
    20. Ünal Karaman: Oyuncularıma teşekkür..
    Boris Johnson'dan Brexit sorununa ilginç çözüm: Köprü kuralım
    Boris Johnson'dan Brexit sorununa ilginç çözüm: Köprü kuralım
    Rus donanmasından Ukrayna savaş gemisine müdahale
    Rus donanmasından Ukrayna savaş gemisine müdahale
    İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi
    İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi
    ABD ve YPG'den tehlikeli adım! Türkiye sınırına kuruluyor
    ABD ve YPG'den tehlikeli adım! Türkiye sınırına kuruluyor
    Ayı popülasyonu arttı! Doğu Karadeniz halkı tedirgin
    Ayı popülasyonu arttı! Doğu Karadeniz halkı tedirgin

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Paralar FETÖ’ye akacak! Sapkın projeye 10 milyon euro
    Paralar FETÖ’ye akacak! Sapkın projeye 10 milyon euro