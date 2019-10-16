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ABD medyasını çıldırtan tablo! "Türk Lirası dolar karşısında yükseliyor"

Barış Pınarı Harekatı'nı bahane eden ABD Başkanı Trump’ın Türkiye'ye yönelik art arda gelen ekonomik yaptırım tehditlerine rağmen Türk Lirası'nda gerçekleşen yükseliş ABD medyasının da ana gündemi haline geldi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:36
ABD medyasını çıldırtan tablo! "Türk Lirası dolar karşısında yükseliyor"

Kendilerinin yıllardır teröristlere verdiği desteği görmezden gelerek birçok Avrupa ülkesini de silah satışı konusunda galeyana getirmeye çalışan ABD’nin hamlelerine ve Trump’ın sert yaptırım çıkışlarına rağmen tehditlerden etkilenmeyen Barış Pınarı Harekatı, ABD medyasının gündeminden düşmüyor.

TL dolar karşısında yükseliyor

CNN’in öne çıkan ekonomi programı, Türkiye’nin yükselişe geçen ekonomi piyasasını ele aldı. Ekonomist Timoty Ash’in konuk edildiği programda, Türk lirasının dolar karşısındaki yükselişi konuşuldu.

Trump'ın tehditleri işe yaramadı

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında özellikle yaptırım tehditleriyle harekatı engellemeye çalışan Trump’ın tehditlerinin boş çıktığının belirtildiği programda, Türkiye’nin Suriye harekatından 'işgal' olarak bahsedilirken, yaptırımların bir ceza olarak uygulanması gerektiği konuşuldu.

"ABD’nin daha önce uyguladığı yaptırım politikası bu sefer işe yaramıyor. Trump’ın sert açıklamalarına rağmen Türk lirası, dolar karşısında değer kazanıyor" çıkarımlarına yer verilen programda, Türk ekonomisinin bu defa hiçbir yaptırımdan olumsuz yönden etkilenmeyeceğinin de altı çizildi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:36
  1. Türk lirası
  2. TL
  3. dolar
  4. ekonomi
  5. ABD
  6. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • ŞüpeciŞüpeci6 dk önce
    Bak kowboyYerde ve gökte, senin değil Allah’ın dediği olurSen karar verirken her zaman Allah’ı unutuyorsunSenin değil, O’nun değerli ol dediği değerlidir 
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM16 dk önce
    cumhur ittifakı güveniyor destekiyoruz
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu20 dk önce
    Yalancının mumu yatsıya kadardır da ondan.
  • sukrusukru34 dk önce
    Şerbetlendik artık ne yapsanız boş.Ekonomiyi ne içerideki işbirlikçileriniz nede yurt dışı maipülatörleriniz etkileyemiyor elhamdülillah.
  • halilcank drtara Ülkesinin batmasını isteyen adamhalilcank drtara Ülkesinin batmasını isteyen adam37 dk önce
    evet 10 gün önce 5.50 şimdi 6.00 ya dayandı , Türk lirası şahlanıyor gir mehtreri Akit:)

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