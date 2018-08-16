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ABD medyasından Trump'a şok! Kampanya başlatıldı

The Boston Globe gazetesi tarafından basın özgürlüğü ve Trump'ın medyayı hedef alan "kirli savaşına" karşı başlatılan kampanyaya ülke genelinde ve dışında yaklaşık 350 medya kuruluşu destek verdi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:40
ABD medyasından Trump'a şok! Kampanya başlatıldı

ABD medyası sık sık "sahte haber" ve "halkın düşmanı" şeklinde gazetecileri hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a karşı "basın özgürlüğü" kampanyası başlattı.

The Boston Globe gazetesi tarafından basın özgürlüğünü desteklemek ve Trump'ın medyayı hedef alan ''kirli savaşına'' karşı başlatılan kampanyaya ülke genelinde ve dışında yaklaşık 350 medya kuruluşu destek verdi.

Trump'ın sürekli ''sahte haber'' yapmakla suçladığı ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'in da destek verdiği kampanyaya İngiliz Guardian gazetesi ve Trump'ın seçimleri kazandığı eyaletlerdeki yerel medya kuruluşları da katıldı.

Kampanyaya katılan gazetelerin her biri yayımladıkları baş yazılarında Trump'ın medyayı hedef almasını eleştirdi ve basın özgürlünün önemine dikkati çekti. BM ise daha önce Trump'ın sık sık medyayı hedef almasının gazetecilere yönelik şiddeti tetikleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 18:40
  1. ABD
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

  • dervanodervano47 dk önce
    türkyeye yapilan dolar darbesinin arkasinda trump.un damadi var nedenmi damat katara pahali silah satmak istedi katar buna karsi geldi intikam almak icin BAE ve SAUDI arabistani kulandi katara darbe yaptilar istila etmek istediler TÜRKIYE katara yardim elini uzati ve katari bu siyonstlerden kurtardi simdi trump.un damadi TÜRKIYEYDENintikam almak icin dolar darbesi yaptilar muharem inceye amerikadan telefon eden trump.un damadi olmasin yoksa muharem dolarin 8ile 10 liraya cikacagini nereden biliyordu
  • nuzokünuzokü44 dk önce
    türkyeye yapilan dolar darbesinin arkasinda trump.un damadi var nedenmi damat katara pahali silah satmak istedi katar buna karsi geldi intikam almak icin BAE ve SAUDI arabistani kulandi katara darbe yaptilar istila etmek istediler TÜRKIYE katara yardim elini uzati ve katari bu siyonstlerden kurtardi simdi trump.un damadi TÜRKIYEYDENintikam almak icin dolar darbesi yaptilar muharem inceye amerikadan telefon eden trump.un damadi olmasin yoksa muharem dolarin 8ile 10 liraya cikacagini nereden biliyordu
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