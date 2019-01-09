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ABD medyası: "Erdoğan Bolton'u adam yerine koymadı"

Suriye konusunda görüşmeler yapmak üzere dün Ankara'ya gelen ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu alamayan John Bolton'la ilgili ABD medyasında "Erdoğan Bolton’u adam yerine koymadı." başlıkları atıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 08:33
ABD medyası: "Erdoğan Bolton'u adam yerine koymadı"

Türkiye ve ABD heyetleri arasında Ankara'da yapılan Suriye görüşmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'yi korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" açıklamasının gölgesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemedi.

"Gerek yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısından yaptığı açıklamalarla Bolton'a yüklenirken randevu talebine "Gerek yok" şeklinde cevap verdi.

Bolton gündemi

Dün yaşanan gelişmeler ABD medyasında geniş yer buldu. New York Times, haberinde, "Erdoğan Bolton’u adam yerine koymadı." ifadelerini kullandı.


Bir diğer haber sitesi CNBC ise, "Erdoğan Bolton’a Suriye konusunda kapıları kapattı." yorumunu yaptı.

"Bolton'ı azarladı"

Washington Post da, "Erdoğan'ın Kürt savaşçılara ilişkin açıklamalarından sonra Bolton’u azarladı ve adam yerine koymadı." başlığıyla haberini şekillendirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 08:33
  1. Ankara
  2. Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Türkiye
  5. Donald Trump
  6. John Bolton

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