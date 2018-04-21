ABD medyası karalamaya çalışsa da gerçekleri gizleyemedi!

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Ömer E. Keçeci yazdı…

İşi gücü Türkiye hakkında eksik gedik, yalan yanlış bilgilerle karalama yapmak olan Howard Eissenstat adlı yazar, Washington Post’taki son yazısında Türkiye’nin erken seçim kararını değerlendirdi.

“BU OLAĞANÜSTÜ DERECEDE ÖNEMLİ! SEÇİMLERİ ERDOĞAN KAZANACAK”

Daha yazısının başlığında Erdoğan’ın seçimleri kazanacağını ve bunda bir şüphe olmadığını söyleyen Eissenstat, seçimin “olağanüstü derecede önemini” ise şöyle ifade etti: “Bu seçimler Erdoğan’ın idaresi ile çağdaş Türkiye’yi anlamanın yanı sıra Erdoğan’ın otoriter rejimini bazı çağdaşlarından farklı kılan yolları anlamak için olağanüstü bir seviyede önemli.”

Yazar ayrıca, erken seçimlerin altında yatan mantığın açık olduğunu, YPG’ye karşı oldukça başarılı harekat ile iç siyasette müspet etkisi olan Amerika ve Yunanistan’ı içeren Batılılarla atışmanın bu karara sebebiyet verdiğini ifade etti. Eissenstat’a göre, “büyüyen ekonomik istikrarsızlığın hükümetin popülerliğini baltalayabilme riskini de erken seçimler azaltacak.”

“TÜRKİYE’DE OTORİTER HÜKÜMET VARSA, BU POLİTİK HESAPLAR NEDEN BİR ÖNEM İFADE ETSİN?”

Yazdıklarıyla otoriter rejimin zerre kadar bağdaşmadığını fark etmiş olacak ki Eissenstat, devamında başlığa aldığımız suali sorarak “seçimli otoriterlik” kavramından bahsedip, Rusya ve Mısır’daki durumu örnek vermeye kalktı. Fakat, her ikisi ile Türkiye arasında bulunan tonla fark dolayısıyla somut hiçbir tablo çizmeyi başaramayan “yazar”, kâğıt üstünde karalama yapmaktan öteye geçemedi.

Amerikan yazarı bunun üzerine, somut, kapsamlı ve ciddi verilerle mukayeseli analiz yapamamanın verdiği boşluğu palavra ve zırvalarla doldurmaya kalktı.

Yazar evvela, Erdoğan’ın aleni bir şekilde oylarda hilekârlık yapabileceğini, ordu da dahil içeride kimsenin ona etkili bir şekilde karşı duramayacağını yazdı. Fakat yurt dışında Türkiye’nin bir demokrasi olması gerektiğine dair fikir birliği bulunduğunu belirtip paragraf sonunda aleni hilenin “son derece pahalıya mâl olacağını” söyledi. Böylece kendi kendisine Reisicumhurun hilekârlık yapacağı algısı uyandırmaya kalkıp üstüne tehdit savurdu.

AMERİKAN YAZARIN TERÖR YANDAŞLARINI SAVUNMASI

Yazar, sağır sultanın bile duyduğu HDP’nin terör örgütü ve terörist müdafiliği ve onlara teşne oluşu da tipik Batılı yazar tavrıyla göz ardı etti. Okuyucusuna HDP’nin, Erdoğan’a muhalif bir parti olduğu için “terörle mücadele kılıfı altında çok büyük bir baskı ile dramatik surette düşürüldüğünü” anlatan yazar, CHP’nin 1977’den beri %26 üzerine yükselemediğini ve bu seçimde de önemli bir ilerlemenin olası gözükmediğini kaydetti.

“İYİ PARTİ BATI’DA OLDUKÇA OLUMLU KARŞILANDI”

Akabinde İyi Parti’ye değinen yazar, Batı’da hakkında bir sürü olumlu yayın olduğunu, fakat Ak Parti’ye karşı önemli bir başarı almasına inanmanın zor olduğunu söyledi.

“YİNE DE UMUDUMUZ VAR”

En açık surette Amerika’nın istediği Türkiye’nin bu olmadığı ve değişmesini arzuladıklarını ifadeleriyle gösteren Howard Eissenstat, “yine de, en azından görünüşte, umut mevcut. Ve bu umutla, büyük partiler kurallarla oynamaya devam edecekler, seçimler 16 yıllık AKP iktidarını bitirme ihtimalini hala tutuyor iddiasında bulunacaklar” yazdı.

Yazar devamında, bu yolla Erdoğan’ın hem kendi meşruiyetini popüler bir demokratik lider olarak sürdürdüğünü, hem de muhalefetin sükunetini sağladığını ifade etti. “%75’in bile üstünde bir AKP zaferinin çok açıkça bu demokrasi aldatmasının örtüsünü düşüren bir hata olacağını” ileri süren Eissenstat, Ak Parti’nin kasten bu oy oranlarına çıkmadığını bol keseden sallayıp durduğu yazısındaki hiçbir ciddi zemini olmayan zırvaları arasına bir diğerini ekledi.

“Erdoğan 2018 seçimini kazanmak için hileye ihtiyaç duymayabilir, ama duyarsa, yapar” demek suretiyle kendi uydurmalarını yaftalayıp bunun üzerinden hücuma kalkacak kadar acziyet içine düşmenin de bu yazara hicap duydurmadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime gitmesini bile envai çeşit komplo teorileri ve uydurmalarla hücum sebebi yapan Howard Eissenstat, aynı zamanda New York’taki St. Lawrence Üniversitesi’nde Ortadoğu Tarihi alanında doçent doktorluğa muadil bir pozisyonda bulunmaktadır. Bu denli ilmi ciddiyetten mahrum ve sadece karalama dolu bir yazının akademik unvana sahip bir kimseden çıkması da ayrıca dikkat çekmektedir.