Bloomberg: Doların tiranlığı sona eriyor!

Başta Türkiye olmak üzere, tüm dünyaya karşı ekonomik savaş başlatan ABD, kendi sonunu getirmek üzere. ABD hakimiyetini kabul etmeyen ülkelere karşı harekete geçen küresel eşkıya, ülkesindeki şirketlere milyarlarca dolar zarar ettirirken, dünyanın yerel para kullanmaya başlaması, ülkeyi zora sokacak. Ülkenin en önemli ekonomi dergilerinden biri olan Bloomberg, bu konuyla ilgili çok konuşulacak bir analiz yayınladı. Dergide, doların tiranlığının sonuna gelindiği vurgulandı.

Bloomberg, yayınladığı analizde onlarca yıldır uluslararası ekonomide hüküm süren doların tiranlığının sona yaklaştığını yazdı.

"Tiranlık sona eriyor"

Bloomberg'de yayınlanan yazıda "Doların tiranlığı sona yaklaşıyor" başlığı kullanıldı.

Dolara karşı yerli para birimi

İlk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen yerli para birimi ile ticaret konusu, Rusya, Çin ve AB tarafından da yoğun olarak gündeme alınıyor.

Bu konuda "Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupalıların dolarla alışveriş yapmasını saçmalık olarak nitelerken Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD'den tamamen bağımsız finans araçlarına sahip olmak istediğini açıkça dile getirmişti" hatırlatmasında bulunan Bloomberg, Rusya'nın artan riskler nedeniyle uluslararası hesaplardaki dolar bazlı aktiflerini azalttığını, Çin'in de küresel enerji piyasalarında yuan üzerinden anlaşmalar yaparak doların hakimiyetine meydan okuduğunu vurguladı.

Yaptırımlar dolardan caydırıyor

Dengelerin bu şekilde değişmesini ABD için kötü haber olarak niteleyen Bloomberg yazarı Peter Coy, ABD'nin müttefikleri de dahil çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımların dolar için doğrudan risk oluşturduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin yapılan analizde "Avrupa, ABD'nin yaptırımlarının etrafından dolaşma konusuna çözüm bulamasa dahi, Avrupa'nın bu eğilimini doların hakimiyetinden duyulan ve giderek artan büyük bir memnuniyetsizlik olarak okumak gerekiyor." denildi.