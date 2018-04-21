ABD medyasından flaş iddia: Suudi Arabistan'da darbe girişiminde bulunan isim!

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre, Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun darbe girişimi olduğu öne sürüldü.

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