ABD medyasından flaş iddia: Suudi Arabistan'da darbe girişiminde bulunan isim!
ABD medyası, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in darbe girişiminde başı çektiği iddia edildi. Son olarak Suudi devlet ajansından gelen açıklamaya göre bir drone'un vurulduğu iddia edildi.21 Nisan 2018 Cumartesi 23:11
Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre, Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun darbe girişimi olduğu öne sürüldü.
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