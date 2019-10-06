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ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Maslahatgüzarı, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımın beğenilmesine ilişkin olarak Dışişleri'ne çağrıldı.

06 Ekim 2019 Pazar 13:33
ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın bakanlığa çağrılarak büyükelçilik tarafından dün yapılan paylaşım hakkında açık ve net izahatta bulunulmasının istendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği’nin, resmi Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını beğenmesi nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Aksoy, ABD Büyükelçi Maslahatgüzarı’na, büyükelçiliğin paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunmasının istendiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:33
  1. Ankara
  2. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
  3. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı
  4. Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan
  5. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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