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Korona Virüs ABD maske takmazsa kayıplar 130 bin artacak
Korona Virüs

ABD maske takmazsa kayıplar 130 bin artacak

Korona dünya genelinde etkisini sürdürürken, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:00:00 -
ABD maske takmazsa kayıplar 130 bin artacak

Salgının merkezi ABD’de son 24 saatte 84 bin 218 kişiye korona tanısı konulurken, bu sayı ülke için yeni bir rekor oldu. Bir önceki rekor 77 bin 299 ile ülkedeki toplam vaka sayısı 8 milyon 746 bin 953’e çıkarken, ölümler de 908 artarak 229 bin 291’e ulaştı.

ABD’nin Washington Üniversitesi uzmanları uyarı niteliğinde önemli bir çalışmaya imza attı. Buna göre ülke genelinde maske kullanımındaki düzensizlik ile işyeri, restoran ve okulların açılmaya devam etmesi gibi mevcut uygulamalar devam ederse, ölü sayısı Şubat 2021’in sonunda 511 bin 373’e ulaşabilir. Uzmanlar nüfusun yüzde 95’inin nizami bir şekilde maske kuralına uyması halinde ise aynı dönemde 130 bin kişinin hayatının kurtarılabileceğini savundu.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Murray, “Çok kritik bir dönemine giriyoruz. Rakamlar böyle giderse aralık ve ocak ayında günlük ölüm oranlarında yeni rekorlar kırabiliriz” dedi.

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