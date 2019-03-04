ABD markasından Lüleburgaz’a 3 ödül

Lüleburgazlılara sunduğu eğlenceli ve ayrıcalıklı dünyayı her geçen gün geliştiren ve zenginleştiren 39 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP’nin organize ettiği MarCom Ödüllerinde “Devir Değişti” kampanyasıyla 2 Platin ve 1 Altın ödülün sahibi oldu.

Lüleburgazlılara sunduğu ayrıcalıklı dünyayı her geçen gün geliştiren ve zenginleştiren 39 Burda AVM, merkezi ABD’nin Dallas kentinde bulunan ve dünyanın önde gelen pazarlama ve iletişim derneklerinden AMCP tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen, dünyanın en geniş katılımlı yarışması olarak nitelenen MarCom Ödüllerinde başarısını bir kez daha tescilledi.

Lüleburgaz’ın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 39 Burda AVM, Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen MarCom Ödülleri’nde “Devir Değişti” projesiyle 2 Platin ve 1 Altın ödüle layık görüldü.

Alışverişin ve eğlencenin keyfini doyasıya yaşatan AVM’de başarı ve ödülleri ile ziyaretçilerini ağırlamanın heyecanını yaşıyor.

Devir Değişti Kampanyasında, en iyi açılış kategorisi: Platin Ödül, marka Konumlandırma ve Farkındalık Kategorisi: Platin Ödül, özel Etkinlik Kategorisi: Altın Ödül.