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ABD mahkemesinden Kuzey Kore'ye 501 milyon dolarlık tazminat kararı

Kuzey Kore'de bir yıl tutuklu kalıp serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra yaşamını yitiren ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in ailesinin Pyongyang yönetimine açtığı 1 milyar dolarlık tazminat davası sonuçlandı- Washington Federal Bölge Mahkemesi, "Warmbier'e işkence edilmesi, rehin alınması ve kanunsuzca öldürülmesi" nedeniyle Kuzey Kore'yi ABD'li öğrencinin ailesine ödenmek üzere 501 milyon dolar tazminata mahkum etti- Kararın sembolik olduğu belirtilirken, Kim Jong-un rejiminin bu tazminatı ödemesini zorunlu kılacak iki ülke arasında veya iki ülkenin dahil olduğu uluslararası bir anlaşma bulunmuyor

25 Aralık 2018 Salı 01:24
ABD mahkemesinden Kuzey Kore'ye 501 milyon dolarlık tazminat kararı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Federal Mahkeme, Kuzey Kore yönetimini Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'e işkence edildiği gerekçesiyle 501 milyon dolar tazminata mahkum etti.

Kuzey Kore'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan ve bunun ardından kısa sürede hayatını kaybeden Warmbier'in ailesinin Pyongyang yönetimine açtığı 1 milyar dolarlık tazminat davası sonuçlandı.

Washington Federal Bölge Mahkemesi Başyargıcı Beryl A. Howell, "Otto Warmbier'e işkence edilmesi, rehin alınması ve kanunsuzca öldürülmesin" gerekçeleriyle Kuzey Kore'yi suçlu buldu. Mahkeme, Pyongyang yönetiminin Warmbier'in ailesine 501 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Kararın sembolik olduğu belirtilirken, Kim Jong-un rejiminin bu tazminatı ödemesini zorunlu kılacak iki ülke arasında veya iki ülkenin dahil olduğu uluslararası bir anlaşma bulunmuyor.

Warmbier, 2016 yılında seyahat amaçlı bulunduğu ülkede kaldığı oteldeki bir "propaganda posterini çalmak" suçlamasıyla 15 yıl hapis ve ağır çalışma cezasına çarptırılmıştı.

Amerikalı öğrenci, yaklaşık bir yıl hapiste tutulduktan sonra sonra 2017 yılının haziran ayında sağlık durumu kötüye gittiği gerekçesiyle ülkesine iade edilmişti. Warmbier, ABD'ye ayak bastıktan yalnızca 6 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Doktorlar yaptıkları ilk muayene sonrasında Warmbier'in nörolojik bakımdan "tepkisiz uyanıklık halinde" olduğunu belirtmişti. Ailesi, Warmbier'e otopsi uygulanmasına izin vermemişti.

Kuzey Kore yönetimi ise Otto Warmbier'e işkence uygulandığı iddialarını reddetmiş, Amerikalı öğrencinin sağlık durumunun hapishanede yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle bozulduğunu ileri sürmüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 01:24
  1. ABD
  2. Kim Jong-un
  3. Kuzey Kore
  4. Otto Warmbier

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