ABD Maduro’nun bakanını uyuşturucu kaçakçıları listesine ekledi

ABD, Venezuela Ekonomi Bakanı Tareck El Aissami’yi uyuşturucu kaçakçıları listesine ekledi.

ABD, en çok aranan uyuşturucu kaçakçıları listesine Venezuela Ekonomi Bakanı Tareck El Aissami’yi de dahil etti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya en yakın yetkili olarak bilinen Arap asıllı El Aissami için Hizbullah’la olduğu iddia edilen bağlantıları sebebi ile soruşturma başlatıldı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi Aissami’nin "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir rol oynadığı" konusunda uyardı.