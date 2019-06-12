ABD Lübnanlı Nizar Zaka'nın serbest bırakılmasından memnun

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Amerika adına casusluk yapmak suçlamasıyla İran'da tutuklanan Lübnan vatandaşı Nizar Zaka'nın serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Zaka'nın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, "Zaka, ailesi ve Zaka'nın hukuksuz tutukluluk sürecinde kendisine destek veren herkes için şüphesiz ki harika bir gün. Umuyoruz ki Zaka'nın serbest bırakılması, İran'daki diğer Amerikan vatandaşları için pozitif bir işarettir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Zaka'nın serbest bırakılmasından dolayı "minnettar" olduklarını fakat diğer Amerikan vatandaşlarının da serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Sözcü Sanders, Zaka'nın serbest bırakılmasında ABD hükümetinin bir rolü olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakırken, Lübnan'dan gelen haberlere göre Zaka'nın, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın girişimiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

- Zaka suçlamaları reddetti

ABD adına casusluk yapmak suçlamasıyla 2015 yılında İran'da tutuklanan ve bugün serbest bırakılarak ülkesine dönen Lübnan vatandaşı Nizar Zaka, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu söylemişti.

Zaka, "Tutuklanmadan önce kimseye karşı bir saldırganlığım olmadı. Dün de bugün de kimse adına casusluk yapmadım. Tutuklanmam, bana yöneltilen asılsız suçlamalar ve göstermelik yargılamanın ayrıntısına girmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.







