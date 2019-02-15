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"ABD Libya'nın güneyinde yaşanan gerginlikten endişeli"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino:- "ABD, Libya'nın güneyinde yaşanan gerginlik ve bölgedeki petrol sahasının kapatılarak Libya halkının hayati önemdeki ekonomik kaynaklardan mahrum bırakılması konusunda endişe duyuyor"

15 Şubat 2019 Cuma 06:05
"ABD Libya'nın güneyinde yaşanan gerginlikten endişeli"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, Libya'nın güneyinde yaşanan gerginlik ve bölgedeki petrol sahasının kapatılarak Libya halkının hayati önemdeki ekonomik kaynaklardan mahrum bırakılması konusunda endişe duyduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Libya'nın güneyinde yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, bölgedeki Şerare Petrol Sahası'ndaki çalışmaların Libya halkının yararı için bir an önce başlaması gerektiğini belirten Palladino, Libya Ulusal Petrol Kurumu çalışanlarının güvenliğinin garanti altına alınması için tüm taraflara çağrıda bulundu.

Libya'nın petrol ve petrolden elde ettiği gelirin ülke halkına ait olduğunu vurgulayan Palladino, şunları kaydetti:

"ABD, Libya'nın güneyinde yaşanan gerginlik ve bölgedeki petrol sahasının kapatılarak Libya halkının hayati önemdeki ekonomik kaynaklardan mahrum bırakılması konusunda endişe duyuyor. Libya Ulusal Petrol Kurumunun çalışmalarını engelsiz bir şekilde sürdürmesine izin verilmesi gerektiğini ve bu hayati Libya kaynaklarının BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, Libya Ulusal Petrol Kurumunun münhasır kontrolü altında ve Ulusal Anlaşma Hükümetinin gözetiminde kalması gerektiğini yineliyoruz."

Palladino, ABD'nin, Libya'nın güneyinde DEAŞ ve El Kaide'nin güçlenmemesi için gösterilen çabaları memnuniyetle karşıladığını ve Ulusal Anlaşma Hükümeti'nin talebi üzerine terörist gruplara karşı baskı uygulamaya devam edeceğini de ifade etti.

- Libya'nın güneyinde ne oldu?

Libya'nın güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare, son dönemde ülkedeki yeni çatışma sahası olarak öne çıktı.

Ülkenin doğusundaki General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grup, "ülkenin toprak bütünlüğünü korumak, Çadlı saldırganları engellemek, bölgedeki insan kaçakçılarını durdurmak, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'yi bölgeden uzaklaştırmak" gibi gerekçelerle 15 Ocak'ta güneye askeri operasyon başlattığını duyurmuştu. Uzmanlar, Hafter'in petrol zengini bu bölgede meşru gerekçelerden çok kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

LUO, silahlı göstericilerin petrol sahasını basması sonucu iki aydır üretimin durduğu Şerare'de güvenliği sağladığını açıklamıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerare'de mücbir sebeple üretimin durması nedeniyle ülke ekonomisinin günlük yaklaşık 32,5 milyon dolar zarar göreceğini bildirmişti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 06:05
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino
  2. Libya
  3. Libya Ulusal Ordusu (LUO)
  4. Libya Ulusal Petrol Kurumu
  5. Şerare Petrol Sahası

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