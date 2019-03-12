0553 313 94 23

ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı

ABD 2014-2018 döneminde, öncesindeki 4 yıla oranla yüzde 29 artışla, dünyadaki büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı - ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin, aynı dönemde dünyadaki büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 75'ini yaptı- Son 8 yılda Ortadoğu ülkelerinin büyük ölçekli silah ithalatında yüzde 87 artış yaşanırken, Suudi Arabistan 2014-2018'de bu silahların yüzde 12'sini alarak birinci sıraya yerleşti

12 Mart 2019 Salı 15:16
ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı

ANKARA (AA) - ABD'nin dünyadaki büyük ölçekli silah ihracatı, 2014-2018'de, bir önceki 4 yıla oranla yüzde 29 artış göstererek yüzde 36'ya ulaştı.

Stockholm Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) "Uluslararası Silah Transferlerindeki Eğilimler 2018" raporu yayımlandı. Rapora göre, dünyadaki büyük ölçekli silah transferinin hacmi 2003'ten beri istikrarlı bir şekilde arttı.

Uluslararası büyük ölçekli silah transfer hacmi, 2014-2018 döneminde bir önceki 4 yıllık döneme kıyasla yüzde 7,8 ve 2004-2008'e oranla yüzde 23 artış gösterdi.

Aynı dönemde, 67 ülke büyük ölçekli silah ihracatı yaparken, söz konusu silahların yüzde 99'u en büyük 25 ihracatçı tarafından yapıldı.

ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin 2014-2018 döneminde dünyadaki büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 75'ini yaptı.

ABD, 2014-2018 döneminden önceki 4 yıla oranla, silah ihracatında yüzde 29 artışa ulaşarak, dünyadaki toplam silah ihracatının yüzde 36'sını gerçekleştirdi.

Raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 19'unu güdümlü füzeler oluşturdu. Bu ihracatın içinde 400 seyir füzesi ve 124 balistik füze yer aldı. Ayrıca, ABD 36 bin 500 tanksavar füze ve 53 bin 500 güdümlü bomba ihraç etti. ABD, önceki yıllarda olduğu gibi, 2014-2018'de de balistik füze savunma sistemi ihraç eden en büyük ülke oldu."

Bununla birlikte, aynı dönemde Rusya'nın silah ihracatı yüzde 17'lik bir düşüş yaşarken, Fransa, Almanya ve Çin 2009-2013 döneminegöre silah ihracatını artırdı.

- En çok silah alan ülkelerde Suudi Arabistan zirvede

Rapora göre, 2014-2018 yılları arasında 155 ülke büyük ölçekli silah ithalatı yaparken, Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, Avustralya ve Cezayir dünyadaki en büyük 5 silah ithalatçısı olarak söz konusu silahların yüzde 35'ini satın aldı.

Son 8 yılda Ortadoğu ülkelerinin büyük ölçekli silah ithalatında yüzde 87 artış yaşanırken, Suudi Arabistan 2014-2018 döneminde bu silahların yüzde 12'sini alarak, dünyadaki büyük ölçekli silah ithalatı yapan ülkeler arasında birinci sıraya yerleşti.

Bununla birlikte, Asya ve Okyanusya bölgesi dünyadaki büyük ölçekli silahların yüzde 40'ını ithal ederken, Ortadoğu yüzde 35, Avrupa yüzde 11, Afrika yüzde 7,8 ve Amerika yüzde 6,2'sini aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:16
  1. ABD
  2. balistik füze
  3. dünya silah ticareti
  4. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    8 Mart'ın iğrenç pankartlarına, Ankaralı kadınlardan tepki! "Kadınlığımızdan utandırdılar"
    1. 8 Mart'ın iğrenç pankartlarına,..
    2. İş adamı, Silivri'deki villasında..
    3. İsrail'de şarkı söyleyen Tunuslu..
    4. AK Parti'nin Beylikdüzü Mitingi
    5. Şişecam Düzcam, Avrasya Cam Fuarı'nda..
    6. Güvercin sevdalısı adam elektrik..
    7. Hayvan çiftliğinde kaçak göçmen..
    8. Sancaktepe’de fabrika ziyaretinde..
    9. Malatya’da iş yerine bir günde iki..
    10. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    11. ÖSYM açıklama yaptı | 2019 KPSS sınavı..
    12. Tatlıoğlu’ndan eski başkanlara vefâ
    13. Kırklareli’de kaçak kazıya suçüstü
    14. Başkan Kayda: “Cumhur İttifakı olarak..
    15. Samsun Valisi Osman Kaymak, tahta..
    16. Darbe bildirisinde imzası olduğunu..
    17. Yüksekova’da 20 kilo uyuşturucu ele..
    18. AK Parti'nin Avcılar Mitingi
    19. Birleşmiş Milletler heyeti Venezuela’da
    20. GÜNCELLEME- Bahçelievler'de anne ve..
    21. "Dört benzemez dört cümle değil dört..
    22. İran'dan İngiltere'nin tutuklu..
    23. Alaşehir Belediyespor’un play-off..
    24. ETSO’da ‘İstihdam Seferberliği 2019’..
    25. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    26. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) subay..
    27. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş..
    28. Kozluk’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve..
    29. Polis, intihar etmek için nehre..
    30. Kızılordu Korosu 20 bin İstanbulluyla..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü