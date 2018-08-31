ABD kuklası Suudi Arabistan'dan kritik Katar hamlesi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası Suudi Arabistan’dan Katar’ı ada halinde bırakacak hamle ile ilgili Suudi Kraliyet yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.31 Ağustos 2018 Cuma 18:50
Katar’ın Suudi Arabistan’la kara bağlantısını koparacak kanalı açmak için tasarlanan 65 metre yüksekliğindeki dünyanın en büyük ekskavatör Atletti Livin Ctr Süveyş Kanalı'ndan geçiş yaptı.
KATAR TAMAMEN İZOLE EDİLECEK
Katar, Suudi Arabistan’ın başını çektiği aralarında Mısır’ın da bulunduğu bazı körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınmış ve her türlü ilişkiler kesilmişti. Suudi Arabistan’ın Katar’ı tamamen izole etmek için böyle bir karar aldığı kaydedildi.
9 FİRMA YER ALACAK
Suudi Arabistan’ın, 60 kilometre boyunda 200 metre genişliğinde ve 20 metre derinlikte açacağı tünel için oluşturulan Kanal Katırım Konsorsiyumda 9 firmanın yer alacağı kaydedildi.
BÖLGEDEKİ COĞRAFYA DEĞİŞECEK
Suudi Arabistan’ın kraliyet danışmanı Saud al-Qahtani projenin, Suudi Krallığı tarafından aylarca önce planlandığını söyledi. Al Qahtani, "Bölgedeki coğrafyayı değiştirecek olan Doğu Salwa Ada Kanal Projesinin uygulanmasının detaylarını sabırsızlıkla bekliyor. Dünyada, bu büyük ülkenin haricinde coğrafyayı değiştirecek kimse yoktur. Bugün, bir yarımada devletini tarihteki en büyük coğrafi değişimle ada haline getirecek olan projenin detayları ortaya çıkacak" dedi.
KRALİYETTEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK
Konuyla ilgili Suudi Arabistan Kraliyet yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
KATAR MEDYASI: BİZE BİR SALDIRININ İŞARETİ OLABİLİR
Katar’da yayımlanan El-Watan gazetesi, geçen Nisan ayında Salwqa projesinin komşu ülkelerin Katar’a saldırabileceğinin işareti olduğunu yazdı. Qahtani, projenin Körfez ülkeleri arasında deniz ulaşımını ve dolayısıyla turizme destek vereceğini belirtti. Qahtanı, gerekli onayın alınmasından sonra kanalın bir yıl içinde işler hale geleceğini belirtti.
YORUM YAZ