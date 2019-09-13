ABD kuklası Guaido'nun skandal fotoğrafları ortaya çıktı!

Guaido, sosyal medyaya düşen ve bölge basının haberlerine konu olan fotoğraflarda, Kolombiya'daki "Los Rastrojos" isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grubun iki lideri ile görülüyor.

Kolombiya polisi doğruladı

Kolombiya polisi de, fotoğraflarda görünen kişilerin Los Rastrojos'un "El Brother" ve "El Menor" lakabıyla bilinen liderleri olduğunu doğruladı.

ABD ve Batı'nın desteği ile 22 Şubat'ta Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde düzenlenen "insani yardım konserine" geçmek için ülkesinden yasa dışı bir şekilde çıkan Guaido'nun fotoğraflarda da konser alanında görüldüğü elbiseleri taşıması dikkat çekiyor.

Maduro o dönemde sınırı kapatmıştı

Sözde insani yardım konseri, bölgeden birçok devlet başkanının ve ünlülerin katılımıyla gerçekleşmişti. O dönemde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Kolombiya ile olan sınırını kapatmıştı.

Guaido ülkeden çıkmıştı

Öte yandan, o dönemde Guaido'nun öncülüğünde girişilen darbe girişimleri nedeniyle, muhalif lider hakkında halkın huzurunu bozduğu ve şiddet eylemlerine yol açtığı için aralarında yurt dışına çıkış yasağı da olan bir dizi kısıtlama getirilmiş ancak Guaido buna rağmen ülkeden çıkmıştı.

Guaido, konserde yaptığı konuşmada, sınırı geçmek için kendisine Kolombiya silahlı kuvvetlerinin yardım ettiğini söylemişti.

Öte yandan, Kolombiya'nın Venezuela sınırında birçok paramiliter-uyuşturucu kaçakçısı gruplar, para karşılığında Venezuelalıların Kolombiya'ya girişini sağlıyor.