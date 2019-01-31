0553 313 94 23

ABD kuklası BAE'dan skandal Türkiye açıkaması

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Suriye'de kurulacak güvenli bölgeye karşı olduklarını açıkladı. ABD kuklası Gargaş, "BAE olarak Kürtleri(PKK/YPG/DSG) destekliyoruz” dedi.

31 Ocak 2019 Perşembe 15:17
ABD kuklası BAE'dan skandal Türkiye açıkaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Suriye’de Türkiye tarafından oluşturulacak güvenli bölgeye karşı olduklarını belirterek, “BAE olarak Kürtleri(PKK/YPG/DSG) destekliyoruz” dedi.

Alhurra kanalına konuşan BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı ardından oluşturulması öngörülen güvenli bölgeye karşı olduklarını söyledi.

"Bir Arap ülkesinin topraklarında olmasını reddediyoruz"

K24'ün aktardığı habere göre "Arap olmayan bir ülkenin bir Arap ülkesinin topraklarında olmasını reddediyoruz" diyen Enver Muhammed Gargaş, "Bu tutumumuz Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yer almasıyla ilgili de geçerlidir. BAE, İran'ın da Suriye ve Irak'ta olmasına karşı" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG'nin DAEŞ'e karşı büyük bedeller ödediğini belirten Gargaş, "YPG'yi destekliyoruz. YPG büyük bedeller ödedi. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde YPG'nin korunması gerekir" şeklinde konuştu.

"Kürtlerle ilgili daha açık adımlar atılmalı"

ABD ve BAE'nin Türkiye'nin operasyon açıklamalarından rahatsız olduğunu belirten Gargaş, "Türkiye'nin tehditleri endişe verici. Aynı endişeleri Washington da duyuyor. YPG'nin korunmasına yönelik daha etkili ve açık adımlar atılmalı" dedi.

BAE'nin Suriye'deki büyükelçiliği yeniden açmasına da değinen Gargaş, "Şam'la ilişki geliştirmek ve siyasi tutum farklı şeyler. Siyasi tutumumuz; Cenevre görüşmelerini, anayasanın hazırlanması için oluşturulan komiteyi ve Suriye'de siyasi bir çözümü desteklemek" ifadelerini kullandı.

BAE'nin Şam Büyükelçiliği, 2011'de Suriye ihtilafının başlamasından beri kapalıydı. Arap Birliği de 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:17
  1. BAE
  2. ABD
  3. YPG
  4. enver gargaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu
    1. Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu
    2. Dünya Sağlık Örgütü: 29 bebek donarak..
    3. Medipol Başakşehir'de Akhisarspor maçı..
    4. "Devlet başkanı WhatsApp'la değil..
    5. Brüksel'de öğrencilerden iklim..
    6. AB İran ile özel ticari mekanizmayı..
    7. 6 yıllık hasret bitiyor! Milyonları..
    8. Almanya, Fransa ve İngiltere'den..
    9. Türk heyeti Rusya'da Suriye..
    10. 'Aylık gelirim 1000 TL' diyen..
    11. Maduro'dan yeni darbe açıklaması:..
    12. Amadeus, EMITT Fuarı'nda Live Travel..
    13. ABD kuklası BAE'dan skandal Türkiye..
    14. Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
    15. Temel liseler ne olacak son dakika..
    16. AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı
    17. AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı
    18. "Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisi..
    19. Yapay zekada Japonya, Güney Kore ve..
    20. Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı..
    ABD'de gündeme bomba gibi düşen görüntü! Türk bayrağı asıldı
    ABD'de gündeme bomba gibi düşen görüntü! Türk bayrağı asıldı
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek