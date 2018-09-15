ABD kuklaları DAEŞ ve YPG/PKK, 5 gündür Deyrizor'da çatışıyor

Terör örgütleri YPG/PKK ve DAEŞ'in Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde çatışmaları 5 gündür devam ediyor. Çatışmalarda ve DAEŞ'in bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırılarda 45 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Deyrizor'un doğu kırsalında yer alan ve terör örgütü DAEŞ'in son kalesi Heccin ilçesinde ve çevresindeki bölgelerde salı gününden bu yana YPG/PKK ve DAEŞ'lı teröristler arasında çatışmalar yaşanıyor.

ABD DESTEKLİ YPG/PKK ŞEYH HAMAD'I ELE GEÇİRDİ

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler ABD ve Fransız güçlerinin desteğiyle, Heccin ilçesi ve Bagus beldesini ele geçirmek için saldırılar düzenliyor.

Devam eden çatışmalarda YPG/PKK'lı teröristler Bagus belde merkezinin Şeyh Hamad mahallesini ele geçirdi.

45 YPG/PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜ

Terör örgütleri arasındaki çatışmalar ve DAEŞ'in bombalı araç saldırılarında son 5 günde 45 YPG/PKK'lı terörist öldü.

DAEŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon çatısı altındaki ABD ve Fransız güçleri ile YPG/PKK, ilçeyi ele geçirmek için Fırat Nehri üzerinden bölgeye son bir ay içerisinde savaş botları ve ağır silahlar sevk etmişti.

Deyrizor'da halihazırda yaklaşık 2 bin 500 DAEŞ’li unsurun yaklaşık bini Heccin'de yer alıyor.

SURİYE'NİN YÜZDE 28'İ YPG/PKK'NIN İŞGALİNDE

YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Terör örgütü DAEŞ ise Suriye'de 3 noktada varlığını sürdürüyor. Örgüt, Suriye topraklarının, yüzde 3,3'ünü kontrolünde bulunduruyor.