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ABD kuklaları DAEŞ ve YPG/PKK, 5 gündür Deyrizor'da çatışıyor

ABD'nin gizliden desteklediği DAEŞ ve Fransa ile birlikte açıktan desteklediği YPG/PKK terör örgütleri Suriye'nin Deyrizor ilinde 5 gündür çatışmaya devam ediyor. DAEŞ'in bomba yüklü araçlarla saldırısı sonucu son 5 günde 45 YPG/PKK'lı teröristin öldüğü bildirildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:59
ABD kuklaları DAEŞ ve YPG/PKK, 5 gündür Deyrizor'da çatışıyor

Terör örgütleri YPG/PKK ve DAEŞ'in Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde çatışmaları 5 gündür devam ediyor. Çatışmalarda ve DAEŞ'in bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırılarda 45 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Deyrizor'un doğu kırsalında yer alan ve terör örgütü DAEŞ'in son kalesi Heccin ilçesinde ve çevresindeki bölgelerde salı gününden bu yana YPG/PKK ve DAEŞ'lı teröristler arasında çatışmalar yaşanıyor.

ABD DESTEKLİ YPG/PKK ŞEYH HAMAD'I ELE GEÇİRDİ

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler ABD ve Fransız güçlerinin desteğiyle, Heccin ilçesi ve Bagus beldesini ele geçirmek için saldırılar düzenliyor.

Devam eden çatışmalarda YPG/PKK'lı teröristler Bagus belde merkezinin Şeyh Hamad mahallesini ele geçirdi.

45 YPG/PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜ

Terör örgütleri arasındaki çatışmalar ve DAEŞ'in bombalı araç saldırılarında son 5 günde 45 YPG/PKK'lı terörist öldü.

DAEŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon çatısı altındaki ABD ve Fransız güçleri ile YPG/PKK, ilçeyi ele geçirmek için Fırat Nehri üzerinden bölgeye son bir ay içerisinde savaş botları ve ağır silahlar sevk etmişti.

Deyrizor'da halihazırda yaklaşık 2 bin 500 DAEŞ’li unsurun yaklaşık bini Heccin'de yer alıyor.

SURİYE'NİN YÜZDE 28'İ YPG/PKK'NIN İŞGALİNDE

YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Terör örgütü DAEŞ ise Suriye'de 3 noktada varlığını sürdürüyor. Örgüt, Suriye topraklarının, yüzde 3,3'ünü kontrolünde bulunduruyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:59
  1. DAEŞ
  2. YPG/PKK
  3. Terör örgütleri
  4. ABD
  5. Uluslararası Koalisyon
  6. Deyrizor
  7. Fırat Nehri
  8. Şeyh Hamad

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  • serhatserhat1 sa önce
    demekki fıransa ve abd orada pkk yı istemiyor........ bu kadar basitokadar para harcadılar petrolü pkk lılara bırakmak içinmi
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