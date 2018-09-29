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ABD, kukla Arap ülkelerine yeni bir 'NATO' kurduruyor!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, askeri oluşumun inşa sürecini görüştü.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:20
ABD, kukla Arap ülkelerine yeni bir 'NATO' kurduruyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve "Arap NATO'su" olarak adlandırılan "Ortadoğu Stratejik İttifakı-MESA"nın inşa sürecini ele aldıklarını kaydetti.

Ortadoğu Stratejik İttifakı kurulacak

Nauert, "Bakan Pompeo ve dışişleri bakanları, bölgede refah, güvenlik ve istikrarın sağlanması için Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katılımıyla Ortadoğu Stratejik İttifakı'nın kurulması konusunda verimli görüşmeler yaptı. Bakan Pompeo, gelecek hafta ve aylarda da bu görüşmeleri sürdürmek istiyor." ifadelerini kullandı.

"Bölgeye ve ABD'ye yönelik tehditlerle mücadele konusunda mutabıkız"

Bakan Pompeo'nun, "DAEŞ ve diğer grupların bitirilmesi, Suriye ve Yemen'e barış ve istikrarın getirilmesi, gelişen ve kapsayıcı bir Irak'ın sağlanması ve İran'ın bölgedeki zararlı faaliyetlerinin durdurulmasının" önemini vurguladığını aktaran Nauert, Arap dışişleri bakanlarının, İran’ın bölgeye ve ABD'ye yönelik tehditleriyle mücadele konusunda mutabık olduğunu belirtti.

Teklif ABD'den

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi, Ortadoğu'da Arap ülkelerinden oluşacak askeri bir yapı oluşturulması teklifi sunmuştu.

NATO örnek alınarak yapılandırılacağı belirtilen bu askeri ittifakın öncelikli misyonu, bölgedeki İran etkisiyle mücadele etmek olacak.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:20
  1. DAEŞ
  2. Arap ülkeleri
  3. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
  4. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo
  5. Körfez İşbirliği Konseyi

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