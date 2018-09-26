Trump-Kim Jong-un görüşmesinin tarihi belli oldu
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim'in gelecek ay yeniden bir araya geleceğini açıkladı.26 Eylül 2018 Çarşamba 15:22
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl defalarca nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Korelideri Kim Jong-un ile gelecek ay yeniden buluşuyor.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, beklenen zirvenin büyük olasılıkla önümüzdeki ay gerçekleşeğini duyurdu. Pompeo'nun verdiği bilgiye göre, randevunun yeri için taraflar halen çalışıyor.
YORUM YAZ