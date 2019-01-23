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ABD kovarsa teröristbaşı Gülen Mısır'a sığınabilir!

Polis Akademisi tarafından hazırlanan "Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ" raporu ile terör örgütünün yurt dışı yapılanması ve yeni stratejiler ile sürdürmeye çalıştığı faaliyetlerini deşifre edildi. Raporda "FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’den sınır dışı edilmesi halinde Mısır’a sığınabileceği söylentileri de temelsiz değildir" ifadelerine yer verildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 09:13
ABD kovarsa teröristbaşı Gülen Mısır'a sığınabilir!

Polis Akademisi Yayınları tarafından "Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ" başlığıyla hazırlanan raporda örgütün tarihi, amaçları, özellikleriyle ilgili bilgiler yer alırken, ‘FETÖ’nün yurt dışındaki faaliyetlerine geniş yer verildi.

Raporda dikkat çeken kısımlar şöyle:

"FETÖ bu dönemde Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde ABD’nin 'ılımlı İslam' projesi kapsamında önemli roller üstlenmiş ve örgütün önü böylece açılmıştır."

"ABD FETÖ faaliyetlerinin merkezi"

"FETÖ bu dönemde faaliyette bulunduğu ülkelerde Batılı tarzda eğitim vermekle ün yapmaya başlamış ve Batılı ülkeler için gün geçtikçe daha kullanışlı bir aktör konumuna gelmiştir. Fakat örgütün etkin olduğu bölgelerde aslında ABD’nin operasyonel üssü haline geldiği gerçeği ilerleyen yıllarda ortaya çıkmıştır."

"FETÖ’nün lideri Fethullah Gülen’in ikametgâhı olması nedeniyle ABD, örgütün hâlihazırda dünya çapında faaliyetlerinin merkezi konumundadır."

"ABD makamlarının FETÖ’ye ülkesinde yapılanması konusunda izin verdiği görülmektedir. Bu sayede FETÖ’nün ABD yapılanması eğitim, kültür, ticaret ve siyaset alanlarında faaliyetleri mevcuttur."

"Türkiye üzerine baskı aracı"

“FETÖ ABD’de zaman içinde bağış, rüşvet ve kültür gezileri marifetiyle elde ettiği lobi kabiliyetini Türkiye üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Bunun en son yansıması ABD’de Türkiye’nin egemenlik haklarına aykırı bir şekilde görülen Hakan Atilla davası olmaktadır. Dava, Türkiye’de 17-25 Aralık yargı darbesinin failleri olan FETÖ mensuplarının ifadeleri ve yasa dışı yollarla Türkiye dışına çıkarılan belgeler üzerine kurgulanmıştır.”

"AB, firari FETÖ mensuplarına kucak açtı"

"FETÖ hem Türkiye’nin AB ile geliştirmiş olduğu yoğun ilişkileri hem de AB’nin uluslararası politikada artan nüfuzunu kendi çıkarları minvalinde kullanmayı amaçlamıştır. Bunun yanında özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AB ülkelerinin gerek topraklarında yerleşik gerekse de Türkiye’den firar eden FETÖ mensuplarına kucak açması ve deyim yerindeyse örgütlenmeleri yönünde her türlü kolaylığı sağlaması terör örgütünün Avrupa’yı küresel örgütlenmesi içerisinde önemli merkezlerinden biri olarak seçmesinin başlıca nedenlerinden olmuştur."

"ABD sınır dışı ederse Mısır’a sığınabilir"

“Kullanışlı bir aparat olarak FETÖ, Ortadoğu ülkelerinde örgütsel faaliyetlerini genişletmesinde ılımlı İslam söylemini etkili kullanmıştır.”

“FETÖ’nün Mısır’daki uzun yıllara dayanan faaliyetleri neticesinde bugün Mısır istihbarat kurumlarıyla da güçlü ilişkilere sahip hale gelebilmiştir. Bu çerçevede, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ABD’den sınır dışı edilmesi halinde Mısır’a sığınabileceği söylentileri de temelsiz değildir. Bu iddiaları doğrular şekilde, Ortadoğu ve Afrika’da faaliyet gösteren FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Mısır’da toplantılar düzenlediği ve bölgedeki faaliyetleri hakkında yeni stratejiler geliştirdikleri belirtilmektedir.”

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 09:13
  1. Fethullah Gülen
  2. Mısır
  3. ABD
  4. FETÖ

YORUM YAZ

  • halilhalil24 dk önce
    O ülkedeki ehzerde okumaya giden sonrada orada iş tutan şakirtlerden maddi manevi yardımcı olacaklar mutlaka vardır.
  • MemetMemet29 dk önce
    Bunun cesedini de kimse kabul etmez bırakın canlı bedenini. Kadavra için kullanmak bile olmaz. Çok tiksindirici...
  • Cahil Cahil 32 dk önce
    Abd aptal bir devlet değil kapı önüne koyup halinin altına supurecegini ait olduğu Turkiyeye gönderir bir adada ona tahsis ederiz Fetullah hocaefendide vatan hasretini giderir ve tipki Abdullah öcalan gibi vatanına hizmet etmeye devam eder
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE39 dk önce
    İti olanlar bilirki işe yaramaz ve zaarlık yapmaya başladığı anda iti önce evden soğutması ikinci olarak eve gelmeyecek uzaklıkta bir yere bırakması gerekir. sahi evden soğutuldu mu? hayır. o zaman havanda su dövmeye gerek yok.

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