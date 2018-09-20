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ABD köşeye sıkıştı! "Donald Trump, petrol arıyor"

İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın müttefikleri için petrol alabileceği alternatifler bulmaya çalıştığını yazdı.

20 Eylül 2018 Perşembe 21:19
ABD köşeye sıkıştı! "Donald Trump, petrol arıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol satışını durdurmaya çalışıyor. Trump'ın ABD müttefiklerinin petrol alabileceği alternatifler bulmaya çalıştığı bildiriliyor.

Donald Trump, ABD müttefiklerinden İran petrolü alımını durdurmalarını talep etmişti.

Financial Times, Trump yönetiminin ABD müttefiklerinin petrol alabileceği alternatifler bulmaya çalıştığı, böylece müttefiklerin yaptırımlardan zarar görmesini engellemek istediğini aktarıyor.

Habere göre geçmişteki İran yaptırımlarında aralarında Japonya, Güney Kore ve Hindistan'ın da olduğu ABD müttefikleri, yaptırımlardan muaf tutulmuştu. Ancak bu kez benzer bir muafiyet düşünülmüyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, yaptırımların geri getirilmesine ekonomik maliyet sebebiyle karşı çıkıyor. Yaptırımları kabul etmek istemeyen AB ülkeleri, buna karşın Avrupalı şirketleri ABD cezalarından koruyacak bir yöntem bulamadı.

Kaynak: enerjienstitusu.com

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 21:19
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