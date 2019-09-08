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ABD'nin 100 araçlık konvoyu görüntülendi

Irak tarafından gelen ABD'nin gönderdiği öğrenilen yaklaşık 100 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı kentinden geçerken Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

08 Eylül 2019 Pazar 06:52
ABD'nin 100 araçlık konvoyu görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin  karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde gündüz saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı.

100 araçlık konvoy

Irak yönünden geldiği öğrenilen ve Nusaybin'den görüntülenen yaklaşık 100 araçlık konvoyda kapalı TIR ve kamyonetler gibi araçların yer aldığı görüldü.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 06:49
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