ABD'nin 100 araçlık konvoyu görüntülendi Irak tarafından gelen ABD'nin gönderdiği öğrenilen yaklaşık 100 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı kentinden geçerken Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde gündüz saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. 100 araçlık konvoy Irak yönünden geldiği öğrenilen ve Nusaybin'den görüntülenen yaklaşık 100 araçlık konvoyda kapalı TIR ve kamyonetler gibi araçların yer aldığı görüldü.

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