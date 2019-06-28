ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz hakkında flaş karar! Tutuklu bulunan ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi

Mahkeme casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıntılar geliyor...

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