0553 313 94 23

ABD Kongresine sunulan rapor, F-35 projesindeki sorunları gün yüzüne çıkardı

ABD Hükümet Sorumluluklar Ofisi, parçalarda uyuşmazlık, tamiratta uzun süreli gecikmeler ve gerekli parçaların tedarik edilememesi gibi sebeplerden dolayı F-35 savaş uçaklarının planlanandan çok daha az test uçuşu yapabildiğini ortaya çıkardı- Ofisin Kongreye sunduğu raporda, gerekli parçaların tedarik edilememesi sebebiyle 2018 yılının mayıs ve kasım ayları arasında planlanan F-35 test uçuşlarının yüzde 30’unun gerçekleştirilemediği belirtildi- F-35’lerin uçuş için ihtiyaç duyduğu 4 bin 300 parçanın tedarik edilmesi konusunda sıkıntı yaşandığı, Pentagon’un bu sorunu henüz tamamen çözemediği kaydedildi- Rapordan:- "ABD Savunma Bakanlığı, 1 trilyon doları aşan maliyetiyle ülkenin en pahalı silah sistemi olan F-35 gelişmiş savaş uçaklarının yaşadığı tedarik zinciri sorunlarını çözmeli"- "Pentagon'un F-35 parçalarının ülkeler arası lojistik ağı olgunlaşmış değil. Denizaşırı F-35 müşterilerinin, uçakların onarımı için gerekli parçaları uzun süre bekledikleri gözlemlendi"

26 Nisan 2019 Cuma 08:36
ABD Kongresine sunulan rapor, F-35 projesindeki sorunları gün yüzüne çıkardı

WASHINGTON (AA) - ABD Hükümet Sorumluluklar Ofisi (GAO), parçalarda uyuşmazlık, tamiratta uzun süreli gecikmeler ve gerekli parçaların tedarik edilememesi gibi sebeplerden dolayı F-35 savaş uçaklarının planlanandan çok daha az test uçuşu yaptığını ortaya koydu.

F-35 projesi hakkında Kongreye bağımsız bir rapor hazırlayan ABD Hükümet Sorumluluklar Ofisi, 81 sayfalık raporunu kendi internet sitesinde yayımladı.

Raporda, "ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1 trilyon doları aşan maliyetiyle ülkenin en pahalı silah sistemi olan F-35 gelişmiş savaş uçaklarının yaşadığı tedarik zinciri sorunlarını çözmeli." ifadeleri kullanıldı.

F-35'lerin yaklaşık 800 parçasını üreten Türkiye'nin F-35 programındaki geleceğinin tartışıldığı bir ortamda yayımlanan GAO raporu, programdaki yedek parça ve tedarik sorunlarını açık bir şekilde ortaya koydu.

- Test uçuşlarının yüzde 30'unu gerçekleştiremedi

Gerekli parçaların tedarik edilememesi sebebiyle F-35'lerin 2018'in mayıs ve kasım ayları arasında planlanan test uçuşlarının yüzde 30’unu gerçekleştiremediği kaydedilen raporda, parçalarda uyuşmazlık ve tamiratta uzun süreli gecikmeler gibi sorunların da uçağın performansında aksaklıklar oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca, F-35'lerin yüzde 60'lık beklentiye rağmen tüm görevleri güvenli bir şekilde yerine getirme oranının yüzde 27'de kaldığı belirtilen raporda, "F-35 uçakları bir savaş uçağından beklenen performansın gerisinde kalıyor. Çoklu görevleri gerçekleştiremiyor veya gerektiği kadar uçamıyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, F-35'lerin en az bir kere tüm görevleri yerine getirme oranının ise yüzde 75'lik beklentinin altında kalarak yüzde 52'lik bir oran elde ettiği belirtildi.

- 4 bin 300 parçada tedarik sorunu

Raporda, F-35’lerin uçuş için ihtiyaç duyduğu 4 bin 300 parçanın tedarik edilmesi konusunda da sıkıntı yaşandığı, Pentagon’un bu sorunu aşmak için çaba sarfetmesine rağmen henüz tamamen başarılı olamadığı belirtildi.

Bununla beraber, daha önce satın alınan F-35'lerin konuşlandırmalarda ihtiyaç duyduğu destekleyici parçaların yüzde 44'ünün zaman içinde uçakta yapılan güncellemeler sebebiyle artık ihtiyaca cevap veremediğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, "Pentagon'un, F-35 parçalarının ülkeler arası lojistik ağı olgunlaşmış değil. Denizaşırı F-35 müşterilerinin, uçakların onarımı için gerekli parçaları uzun süre bekledikleri gözlemlenmektedir. Lojistik ağı için ayrıntılı bir plan olmadan, Pentagon genişleyen bir filoyu desteklemeye hazır olmayabilir." değerlendirmesine yer verildi.

- Yüksek yıllık maliyete vurgu

F-35 programına dair karşılaşılan sorunların ele alındığı raporun diğer bir bölümünde ise uçakların maliyetine atıfta bulunularak, Pentagon'un uçakların satın alınabilirliğine odaklanması gerektiği belirtildi.

Raporda, "ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri, F-35 uçaklarının teçhizat desteği için gerekli yıllık maliyetin yüzde 24 ile yüzde 43 oranında azaltılması gerektiğini belirledi." ifadesine yer verildi.

- "Alınan parçaların kaydı tutulmuyor"

Pentagon'un F-35 parçalarına dair gerekli önemi göstermediği belirtilen raporda, şu tespitlere yer verildi:

"F-35 yedek parçalarına milyarlarca dolar harcandı ancak satın alınan parçaların nerede olduklarına veya ne kadara mal olduklarına dair kayıtları yok. Örneğin, Pentagon, F-35'in ABD'ye ait olan parçaları hakkında bilgi içeren bir veri tabanı tutmuyor ve bunu yapabilmek için gerekli veriden yoksun. Pentagon, satın alınan F-35 parçalarını nasıl takip edeceğini açıkça tanımlayan bir politika olmadan, sahip olduğu F-35 yedek parçalarının nasıl yönetildiğine dair sınırlı bir bilgiye sahip olacaktır."

Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis, F-35'ler ve Türkiye ile ilgili olarak geçen yıl Kongreye sunduğu raporunda, "Türkiye'nin programdan çıkarılması durumunda yedek parça ve tedarik zincirinin bozulabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 08:36
  1. ABD
  2. F-35
  3. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Karaköy’de motosikletlinin el arabalı adama çarptığı anlar kamerada
    1. (Özel) Karaköy’de motosikletlinin el..
    2. ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı..
    3. Öğrencilere spor malzemesi dağıltıldı
    4. Şeftali bahçesindeki cinayetin..
    5. (Özel) Üsküdar’da Ebabil kuşu bulundu
    6. Öğrencilerin sergiledikleri tiyatro..
    7. İnci kefali jandarmanın korumasında
    8. Tercan’da Bilim Fuarı açılışları..
    9. (Özel) Trafikte tartıştığı İETT otobüs..
    10. (Özel) Trafik magandası Bağdat..
    11. KAEÜ’sinde ‘Matematiğin Gözünden..
    12. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi,..
    13. (Özel) Muz yiyerek esnafı soyan hırsız..
    14. Fransa'dan Dündar’a ödül, gazetecilere..
    15. Tarsus’ta 2 kazada 2 ölü
    16. Dengesini kaybeden yaşlı adam Haliç’e..
    17. Yurtta hava durumu
    18. Bağcılar’da 9 gaspçı yakalandı
    19. FETÖ’nün TSK içerisindeki..
    20. Otizmli müzik dehası 18 enstrüman..
    21. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    22. Meteorolojiden toz taşınımı ve sağanak..
    23. 2009'daki Polis Koleji sınavına..
    24. Ceza indirimi af yasası son dakika ne..
    25. ABD Kongresine sunulan rapor, F-35..
    26. (Özel) Elektrik direğinde çalışma..
    27. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009..
    28. Yeni askerlik sistemi ne zaman..
    29. Dolar yukarı yönlü başladı
    30. Kara yollarında durum
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Vatandaşa büyük kolaylık... e-Devlet’e 31 yeni hizmet
    Vatandaşa büyük kolaylık... e-Devlet’e 31 yeni hizmet
    Tek tek tespit edildi! İlk darbeyi onlar vuracak
    Tek tek tespit edildi! İlk darbeyi onlar vuracak
    Bakan Akar'da S-400 açıklaması: Daha açmadığımız kartlar var
    Bakan Akar'da S-400 açıklaması: Daha açmadığımız kartlar var

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçmış!
    Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçmış!