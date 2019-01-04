ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman konuştu

ABD siyasi tarihinde Kongre'ye giren ilk başörtülü Müslüman siyasetçi olan Somali asıllı İlhan Omar, Kongre'deki yemin töreninin ardından adına düzenlenen etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda buldu.

Omar, çok heyecanlı olduğunu ve kendi bölge halkını temsil etmekten onur duyduğunu belirterek, "Ayrıca demokrasiyi düzeltmek ve insanlar için mücadele etmek konusunda çalışma fırsatı verildiği için gururluyum." ifadelerini kullandı.

Yemin töreni esnasında 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmesinin anlamına ilişkin soruya cevap veren Omar, "Dedem bana siyasetle ilgilenmem konusunda ilham olan kişidir. Normalde burada bizlerle olması gerekirdi ama 2013'te vefat etti. Biliyorum ki bugün burada olmayı çok isterdi. Bu yüzden (onun) ruhen bizimle olmasını istediğim için ona ait olan Kur'an-ı Kerim'in üzerine yemin ettim." dedi.

"İlk Müslüman siyasetçi Keith Ellison vizyon aşıladı"

Omar, 2006'da yine Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi seçilen ilk Müslüman Keith Ellison'un, geçmişte mülteci olan kendisine ve ülke genelindeki bir çok Müslümana ABD siyasetinde yer edinmesi konusunda vizyon aşıladığını anlattı.

ABD'nin 2016 başkanlık seçimleri sırasında Minnesota'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteciler hakkındaki nefret söylemlerini hatırlatan Omar, Minnesota halkının 2 yıl sonra kendisini seçerek Trump'a net bir karşılık verdiğini söyledi.

"Dini özgürlük idealleriyle yetişen bir ülke yapacağız"

Omar, görevi boyunca Başkan Trump yönetimine karşı mücadele vereceğini vurgulayarak, "Yerlilerden çalınan ve siyahi kölelerin sırtında kurulan bu toprakları, kaynaşma ve dini özgürlük idealleriyle yetişen bir ülke yapacağız. Mültecilere uzun yıllar kucak açan bu ülke, onları, halkları temsil etmesi için Washington'a da göndermeye devam edecek." dedi.

ABD Kongresine girmesinin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Omar, Trump yönetimi tarafından ABD'ye giriş yasağı koyulan bir ülkeden geldiğini ve bu yasak 23 yıl önce konulsaydı diğer mültecileri ve Amerikan halkını temsil etme imkanına sahip olamayacağını kaydetti.

Omar, Müslüman olduğu için Kongre'ye girmesinden rahatsız olan aşırı sağcı Amerikalılara da değinerek, "Biz işimizi yapmaya devam ederken, sizler bu acıyla yaşamaya devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.