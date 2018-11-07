Ilhan Omar kimdir? nerelidir? ABD Kongresi'ne giren ilk Müslüman kadın Ilhan Omar

Ilhan Omar kimdir? aslen nerelidir? kaç yaşındadır? soruları ABD'deki düzenlenen kritik ara seçim sonuçlarının ardından araştırılmaya başlandı. Seçimlerde Demokrat Parti'den aday olarak Meclise girebilmeyi hak kazanan 34 yaşındaki Ilhan Omar Somalili göçmen ailesinin çocuğu. İşte Ilhan Omar’ın hayatı haberimizde.

Sandıklardaki son duruma göre; Senato'da Cumhuriyetçiler 51, Demokratlar 42 sandalyeye sahip. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 169 Demokratlar 179 sandalyenin sahibi. ABD ara seçim sonuçlarıyla iki Müslüman kadın da temsilciler Meclisi’ne girmeye hak kazandı. Bunlardan biri Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar Demokrat Parti’den Temsilciler Meclisi üyeliğine seçildi.

Ilhan Omar kimdir?

1982 yılında doğan Ilhan Omar Somali asıllı ABD vatandaşıdır. North Dakota State Üniversitesi mezunu olan Ilhan Omar 2009 yılında Ahmed Nur Said Elmi ile evlenmiştir. Siyasete Demokratik Parti ile atılan 34 yaşındaki Ilhan Omar Minnesota'dan seçimlere katılarak ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü milletvekili olmuştur.

Başörtülü siyasetçi Ilhan Omar, ailesiyle birlikte Somali'den kaçmalarının ardından Kenya'daki bir mülteci kampında yaşadı. Aile daha sonra Lüteriyen Kilisesi'nin desteğiyle Minneapolis'e yerleşti. 36 yaşındaki Omar, 2016'da Minnesota'daki ilk Somali kökenli Amerikalı eyalet meclisi üyesi oldu. Omar, Kongre'nin ilk başörtülü üyesi de oldu.

Ilhan Omar Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazanmasının ardından yaptığı ilk konuşmada, "Bu zafer o mülteci kampındaki 8 yaşındaki çocuğun. Bu zafer, çocuk yaşta evliliğe zorlanan genç kadın için. Bu zafer, rüyalarının sınırı olduğu söyleyenen her insan için" dedi. Elle dergisine verdiği söyleşide de, "Temsiliyetçi demokrasilerin ne olduğunu gösterebilmek için ABD Kongresi'ne girmeyi amaçladığını" söylemişti.