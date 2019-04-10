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ABD Kongresinden Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı adım

ABD Kongresinin Demokrat üyeleri, Trump'ın 2017'de imzaladığı kararname ile bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını da içeren "Yasak Yok" adlı bir yasa tasarısı sundu- Tasarıya Müslüman Vekiller Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'den de destek geldi- Omar:- "Herkesi Müslüman yasağı yürürlükten kaldırılana ve bu yasak ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne gömülene kadar mücadele vermeye davet ediyorum"

10 Nisan 2019 Çarşamba 19:40
ABD Kongresinden Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı adım

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresine, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de imzaladığı kararname ile bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını da içeren "Yasak Yok" adlı bir yasa tasarısı sunuldu.

Trump’ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girmesini engellemek için 2017 yılının başında imzaladığı kararname ve Müslümanlar ile göçmenlere yönelik açıklamaları tepki çekmeye devam ederken Temsilciler Meclisine bugün "Yasak Yok" başlıklı bir tasarı sunuldu.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri Chris Conns ve Judy Chu tarafından sunulan tasarı, Müslümanlar'a yönelik seyahat yasağının bir an önce kaldırılmasını öngörüyor.

Söz konusu tasarı, Trump'ın sığınmacı ve mültecilere yönelik çeşitli yasaklamalarının yanı sıra Müslümanlara ve diğer dini azınlıklara yönelik ayrımcılığın da engellenmesini amaçlıyor.

Delaware Vekili Conns Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın Müslüman yasağının yol açtığı acılar gerçek. Şimdi bu yanlışı düzeltme zamanı." ifadesini kullandı.

California Vekili Chu da Trump'ın seyahat yasağının Amerika'ya yakışmadığını belirterek, söz konusu yasa tasarısının gelecekte herhangi bir millet ya da dine bağlı ayrımcılığın önüne geçmeyi amaçladığını vurguladı.

Söz konusu tasarı, ABD Başkanı Trump'ın bazı Müslüman ülkelere seyahat yasağını uygulamaya başladığından bu yana ABD Kongresine sunulan ilk karşı yasa tasarısı olma niteliğinde.

- Müslüman vekillerden tasarıya tam destek

Tasarıya, ABD Kongresinin ilk Müslüman kadın vekilleri olan Ilhan Omar ve Rashida Tlaib de destek verdi.

Ayrıca, 400 ulusal ve yerel insan hakları, dini, ulusal güvenlik ve toplum kuruluşu, söz konusu tasarıya destek vererek, bugün ABD Kongresi önünde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Omar, kendisinin doğduğu ülke olan Somali'nin de diğer bazı Müslüman ülkelerin vatandaşları gibi ABD'ye girişlerinin engellediğine dikkati çekti.

Trump'ın Müslüman yasağı kararının sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Omar, "Müslüman yasağı, insanların dinlerine göre bölünebileceği ideolojisinden ortaya çıkıyor. Biz bu ideolojiyi reddediyoruz." diye konuştu.

Konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Omar,"Herkesi Müslüman yasağı yürürlükten kaldırılana ve bu yasak ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne gömülene kadar mücadele vermeye davet ediyorum." dedi.

Rashida Tlaib de konuşmasında bu yasağın sadece Müslümanlar ve İslam'la ilgili olmadığına, tüm Amerika'nın meselesi olduğuna dikkati çekerek, yasağın kaldırılması için mücadele çağrısı yaptı.

- Trump'ın seyahat yasağı

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında Trump'ın 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını, 5'e karşı 4 oyla onaylayarak anayasaya uygun bulduğunu açıklamıştı.


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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 19:40
  1. Ilhan Omar
  2. Rashida Tlaib

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