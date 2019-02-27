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ABD Kongresinden Kore Savaşı'nı sonlandırma tasarısı

ABD Temsilciler Meclisine 1953'te ateşkesle sonuçlanan Kore Savaşı'nın resmen bittiğinin ilan edilmesi için bir karar tasarısı sunuldu- Tasarıda, Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD arasındaki savaşın resmi ve nihai olarak bitirilmesine ilişkin bir barış anlaşmasının imzalanması ve bu amaçla acil olarak diplomatik angajmanın başlatılması çağrısında bulunuldu - ABD ile Güney Kore arasında 1953'te imzalanan ve ABD kuvvetlerinin süresiz Kore Yarımadası'nda kalmasına olanak sağlayan Ortak Savunma Antlaşması'nın üzerinde yasal bir etkisinin olmayacağına dikkat çekildi

27 Şubat 2019 Çarşamba 23:07
ABD Kongresinden Kore Savaşı'nı sonlandırma tasarısı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisinden bir grup Demokrat vekil, 1953'te ateşkesle sonuçlanan Kore Savaşı'nın bitişinin resmen ilan edilmesine yönelik Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD arasında bir barış antlaşmasının imzalanması için Meclise karar tasarısı sundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşmesi öncesi ABD Kongresinde Kore Savaşı'na ilişkin ilginç bir karar tasarısı sunuldu.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi California Vekili Demokrat Ro Khana ile 19 Demokrat vekilin imzası ile sunulan tasarıda, "(Karar) Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD arasındaki savaşın resmi ve nihai olarak bitirilmesine ilişkin bir barış anlaşmasının imzalanması ve bu amaçla acil olarak diplomatik angajmanın başlatılması çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Tasarıda, Kore Savaşı'nın resmen bitişinin ilanının veya imzalanacak barış anlaşmasının, ABD ile Güney Kore arasında 1953'te imzalanan ve ABD kuvvetlerinin süresiz olarak Kore Yarımadası'nda kalmasına olanak sağlayan Ortak Savunma Antlaşması'nın üzerinde yasal bir etkisinin olmayacağına dikkat çekildi.

Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması ve iki Kore arasında bir barışın ancak karşılıklı güvenle inşa edilebileceğine vurgu yapılan karar tasarısında, ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Kore Yarımadası'nı nükleerden arındırma ve orada kalıcı bir barış için detaylı yol haritası çıkarması çağrısında bulunuldu.

Kore Savaşı 1953'te tarafların silah bırakması ile durmuştu ancak barış antlaşması imzalanmadığı için savaş hali teknik olarak devam ediyor.

Kuzey Kore'nin saldırılarını durdurmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) 27 Haziran 1950'de, bölgede barış ve güvenliğin tekrar sağlanması için üye ülkelere Kore'ye asker gönderme çağrısında bulunmuş, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 devlet muharip birliklerini, 5 devlet de sağlık birliklerini BM ordusunun emrine vermişti.

Türkiye, Kore Savaşı'nın başlaması ile bölgeye 5 bin 726 asker göndermişti. 1950 ile 1971 yılları arasında Güney Kore'de toplam 56 bin 536 Türk askeri görev yapmış ve Türkiye savaşta 724 şehit vermişti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 23:07
  1. ABD
  2. Kim Jong-un
  3. Kore Savaşı
  4. Kuzey Kore
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