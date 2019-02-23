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ABD Kongresinde Trump'ın "ulusal acil durum" kararına karşı oylama

Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek ilan ettiği "ulusal acil durum" kararının iptali için oylamaya gidecek- Şimdiye kadar 1'i Cumhuriyetçi olmak üzere 225 vekilin desteklediği oylama salı günü yapılacak

23 Şubat 2019 Cumartesi 01:07
ABD Kongresinde Trump'ın "ulusal acil durum" kararına karşı oylama

WASHINGTON (AA) - ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek ilan ettiği "ulusal acil durum" kararının iptali için oylamaya gidecek.

Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Demokrat vekil Joaquin Castro tarafından bugün tasarı olarak sunulan ve salı günü yapılacak oylamaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump'ın ilan ettiği "ulusal acil durum" kararının anayasal güçler ayrılığını küçümsediğini vurgulayan Pelosi, kararı ülke demokrasisinin işleyişini tehdit eden "kurumsal saldırı" olarak nitelendirdi.

Nancy Pelosi, "Başkan'ın hareketi yasa dışıdır ve anayasamıza, dolayısıyla demokrasiye zarar vermektedir. Bizde monarşi yok. Ülkemizde güçler ayrılığına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Castro da sunduğu oylama teklifine ilişkin, şimdiye kadar 1'i Cumhuriyetçi olmak üzere 225 vekilin söz konusu oylama teklifine destek verdiğini belirterek, daha fazla Cumhuriyetçi vekili yanlarına çekmeye çalıştıklarını aktardı.

Cumhuriyetçilerden oylama konusunda destek isteyen Pelosi, ABD Anayasası'nı umursadıklarını biliyorum, güçlerin ayrılığını ve devlet kollarının eşdeğer doğasını umursadıklarını biliyorum. Bizim için önemli olan, salı günü nasıl oy kullanacakları." dedi.

- Trump duvarda ısrarcı

Donald Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD Federal Hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan Federal Hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Demokratların duvarın finanse edilmesi için gerekli bütçeyi çıkartmayacağını açıklamasının ardından Başkan Trump "ulusal acil durum" ilan ederek, başkanlık kararıyla duvarı inşa ettireceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 01:07
  1. ABD Temsilciler Meclisi
  2. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
  3. ABD'de ulusal acil durum
  4. Donald Trump

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