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ABD Kongresinde Müslüman temsilci Omar'ın kınanmasına yönelik karar tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi, Minnesota Temsilcisi Demokrat İlhan Omar'ın İsrail lobisinin Amerikan siyasetindeki rolüne ilişkin açıklamalarını kınamak için sunulan karar tasarısını yarın oylayacak- Tasarının İsrail yanlısı İftira ve İnkarla Mücadele Birliği adlı kuruluşun Kongre üyelerine yolladığı mektuptan hemen sonra gündeme gelmesi dikkati çekti- Tasarı, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ve Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler ile Florida Temsilcisi Ted Dutch'ın ofislerince hazırlandı

05 Mart 2019 Salı 00:46
ABD Kongresinde Müslüman temsilci Omar'ın kınanmasına yönelik karar tasarısı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisinin, Minnesota Temsilcisi Demokrat İlhan Omar'ın İsrail lobisinin Amerikan siyasetindeki rolüne ilişkin açıklamalarını kınamak için sunulan karar tasarısını yarın oylayacağı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde tasarının, Temsilciler Meclisi Başkanı California Temsilcisi Demokrat Nancy Pelosi, Çoğunluk Lideri Maryland Temsilcisi Demokrat Steny Hoyer, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı New York Temsilcisi Demokrat Eliot Engel ve Adalet Komitesi Başkanı New York Temsilcisi Demokrat Jerrold Nadler ile Florida Temsilcisi Demokrat Ted Dutch'ın ofislerince hazırlandığı belirtildi.

Tasarının İsrail yanlısı İftira ve İnkarla Mücadele Birliği adlı kuruluşun Kongre üyelerine yolladığı mektuptan hemen sonra gündeme gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Amerikan medyasına konuşan kongre yetkilileri, tasarının metninin henüz hazır olmadığını ancak söz konusu tasarının İsrail yanlısı Birliğin mektubundan önce gündemde olduğunu iddia etti.

İsrail yanlısı birlik Kongre üyelerine geçen hafta bir mektup yollayarak Omar'ın resmi olarak kınanmasını talep etmişti.

Daha önce Amerikan siyasilerinin İsrail destekli lobilerden aldığı paralardan dolayı İsrail'e destek verdiklerini ima eden bir paylaşımda bulunan Omar artan tepkilerden dolayı özür dilemişti.

Omar geçen hafta bir kitapçıda yaptığı açıklamada "İnsanları yabancı bir ülkeye biat etmesine tamam diyen bu ülkedeki siyasi etkiyi konuşmak istiyorum." demişti.

Bu açıklamaları da tepki çeken Omar, Twitter hesabından "Kendi ülkeme Kongre'de veya bir komitede hizmet etmek için yabancı bir ülkeye destek için biat/vaat etmem beklenmemeli. Her gün bana İsrail yanlısı değilsem Amerika karşıtı olduğum söyleniyor. Bunun sorunlu olduğunu düşünüyorum ve bunda yalnız değilim. Ben sadece bunun üzerine sesimi çıkarma konsunda istekliydim ve saldırılara kendimi hedef haline getirdim." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 00:46
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  2. İlhan Omar
  3. İsrail lobisi
  4. Kongre

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