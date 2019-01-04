ABD Kongresi'nde dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

WASHINGTON (AA) - Ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı İlhan Omar, 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

Omar, Twitter hesabından yemin törenine ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Bir çocuk olarak, parti kurultaylarında dedemin tercümanlığını yaptım ve bendeki siyaset merakını uyandıran ilk kişi oydu. Keşke bu tarihi anı görmek için burada olsaydı ama yemin töreni için onun Kur'anı'na el bastığım için ruhu buradaydı." ifadelerini kullandı.



