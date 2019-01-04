0553 313 94 23

ABD Kongresi'nde dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı İlhan Omar, 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti- İlhan Omar: - "Bir çocuk olarak, parti kurultaylarında dedemin tercümanlığını yaptım ve bendeki siyaset merakını uyandıran ilk kişi oydu. Keşke bu tarihi anı görmek için burada olsaydı ama yemin töreni için onun Kur'anı'na el bastığım için ruhu buradaydı"

04 Ocak 2019 Cuma 06:25
ABD Kongresi'nde dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

WASHINGTON (AA) - Ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı İlhan Omar, 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

Omar, Twitter hesabından yemin törenine ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Bir çocuk olarak, parti kurultaylarında dedemin tercümanlığını yaptım ve bendeki siyaset merakını uyandıran ilk kişi oydu. Keşke bu tarihi anı görmek için burada olsaydı ama yemin töreni için onun Kur'anı'na el bastığım için ruhu buradaydı." ifadelerini kullandı.

1995 yılında ABD'ye ailesi ile mülteci olarak gelen Omar, dün Kongre'deki yemin törenine saatler kala geçmişiyle ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulunmuştu.

ABD siyasi tarihinde Kongre'ye giren ilk başörtülü Müslüman siyasetçi ünvanını alan Omar, Twitter hesabından, babası ile Washington DC havaalanından fotoğraf paylaşarak, "23 yıl önce babam ve ben, Kenya'daki mülteci kampından Washington DC'deki bu havalanına inmiştik. Bugün ise ilk Somali-Amerikalı olarak Kongre'de yemin etmek için aynı havaalanına indik." değerlendirmesini yapmıştı.

Kenya'da 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Omar, ABD'ye 12 yaşında gelmiş, ara seçimlerde Minnesota eyaletinden seçimlere girerek Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında ezici üstünlük sağlamıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 06:25
  1. ABD
  2. İlhan Omar
  3. Kenya
  4. minnesota
  5. mülteci
  6. Somali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan Başbakanı İmran Han Konya'da
    1. Pakistan Başbakanı İmran Han Konya'da
    2. ABD'li kongre üyeleri Kur'an'a el..
    3. WhatsApp artık bu telefonlarda..
    4. Kayalıklarda mahsur kalan 44 düzensiz..
    5. Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    6. Dolardaki yükselişin nedeni Japon ev..
    7. Korkudan BM'ye şikayet ettiler!
    8. Otomobil askeri araca çarptı: 1 ölü, 1..
    9. Kuzey Ege'de feribot seferlerine..
    10. ABD Kongresi'nde dedesinden kalma..
    11. Başladı geliyor... Meteoroloji tarih..
    12. Türkiye için bir ilk! Hürkuş göreve..
    13. Atama kararları Resmi Gazete'de
    14. ABD vatandaşlarını uyardı! Dikkatli olun
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yerel Seçim..
    16. Endonezya'da Anak Krakatau..
    17. ABD heyeti"Suriye'de koordinasyon..
    18. Cumhurbaşkanlığından "seçim" genelgesi
    19. Atama kararları Resmi Gazete'de
    20. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!
    Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!
    Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam oranları belli oldu
    Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam oranları belli oldu