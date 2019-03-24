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'ABD kızar' diyen büyükelçiye ayar: Maaşını biz veriyoruz!

Rusyadan S-400 füzelerini alımına dair Türkiye'nin ABD eski Büyükelçisi Namık Tan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı skandal paylaşıma Cumhurbaşkanlığından sert cevap geldi.

24 Mart 2019 Pazar 07:45
'ABD kızar' diyen büyükelçiye ayar: Maaşını biz veriyoruz!

Türkiye'nin ABD eski Büyükelçisi Namık Tan yaptığı açıklamada, "ABD'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı. ABD tarafı ayrıca Türkiye'ye alternatif tedarikçi arayışına da başladı" ifadelerini kullandı.

"S-400'de ısrar, ekonomimizi sarsar"

Eski Büyükelçi Tan devamında, "S-400 alımında ısrar, ilişkilerimizi ciddi şekilde gerecektir. Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. ‘Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" dedi.

"F-35'ler, ülkemize gelir kazandırıyor"

"S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir" diyen Namık Tan, "Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız. F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimze ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanlığından yanıt

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Twitter hesabından Tan'a tepki gösterdi.

Karaca paylaşımında, "Sn. Büyükelçi Namık TAN, bildiğim kadarı ile siz Türk Büyükelçisisiniz. Emekli Maaşınızı da Türkiye Cumhuriyetinden, Türk Milletinden alıyorsunuz. Türkiye'yi değil. Amerika'yı ikaz edin!!!" diye yazdı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 07:45
  1. s 400
  2. Namık Tan
  3. ABD

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  • Emin Göktaş Emin Göktaş 26 dk önce
    10 numara bir ikaz. Allah razı olsun

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