ABD, Kırgızistan’dan askerî anlaşma bekliyor
ABD, Kırgızistan’dan askerî anlaşma bekliyor - ABD, Pazar günü yapılan milletvekili seçiminin ardından Kırgızistan’ın yeni liderleriyle çalışmaya hazır olduğunu ve Manas’taki askerî üssün kullanımının sürmesi konusunda anlaşmaya ulaşılacağını umduğunu bildirdi15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Bişkek’te bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Güney ve Orta Asya ilişkilerinden sorumlu üst düzey yetkilisi Susan Elliott, düzenlediği basın toplantısında, “Washington, Kırgızistan’ın yeni liderleriyle çalışacaktır. Manas askerî üssündeki varlığımızın devam etmesi konusunda da anlaşmaya ulaşmayı bekliyoruz” dedi. Elliott, Kızgızistan meclisine hangi partilerin girdiğinin ABD için bir fark oluşturmayacağını, ABD’nin, Kırgız halkının rızasıyla seçilen yeni hükümetle işbirliğini sürdürmek istediğini kaydetti. Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılabilmesi için ABD’nin mali yardımda bulunduğunu hatırlatan Elliott, ülkede demokrasinin güçlenmesine, ekonominin desteklenmesine, barış ve güvenliğin korunmasına yönelik ABD’nin 15.8 milyon dolar destek sağlayacağını açıkladı.
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