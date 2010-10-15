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ABD, Kırgızistan’dan askerî anlaşma bekliyor

ABD, Kırgızistan’dan askerî anlaşma bekliyor - ABD, Pazar günü yapılan milletvekili seçiminin ardından Kırgızistan’ın yeni liderleriyle çalışmaya hazır olduğunu ve Manas’taki askerî üssün kullanımının sürmesi konusunda anlaşmaya ulaşılacağını umduğunu bildirdi

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
ABD, Kırgızistan’dan askerî anlaşma bekliyor

 Bişkek’te bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Güney ve Orta Asya ilişkilerinden sorumlu üst düzey yetkilisi Susan Elliott, düzenlediği basın toplantısında, “Washington, Kırgızistan’ın yeni liderleriyle çalışacaktır. Manas askerî üssündeki varlığımızın devam etmesi konusunda da anlaşmaya ulaşmayı bekliyoruz” dedi. Elliott, Kızgızistan meclisine hangi partilerin girdiğinin ABD için bir fark oluşturmayacağını, ABD’nin, Kırgız halkının rızasıyla seçilen yeni hükümetle işbirliğini sürdürmek istediğini kaydetti. Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılabilmesi için ABD’nin mali yardımda bulunduğunu hatırlatan Elliott, ülkede demokrasinin güçlenmesine, ekonominin desteklenmesine, barış ve güvenliğin korunmasına yönelik ABD’nin 15.8 milyon dolar destek sağlayacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:30
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