ABD, Kırgızistan’dan askerî anlaşma bekliyor

Bişkek’te bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Güney ve Orta Asya ilişkilerinden sorumlu üst düzey yetkilisi Susan Elliott, düzenlediği basın toplantısında, “Washington, Kırgızistan’ın yeni liderleriyle çalışacaktır. Manas askerî üssündeki varlığımızın devam etmesi konusunda da anlaşmaya ulaşmayı bekliyoruz” dedi. Elliott, Kızgızistan meclisine hangi partilerin girdiğinin ABD için bir fark oluşturmayacağını, ABD’nin, Kırgız halkının rızasıyla seçilen yeni hükümetle işbirliğini sürdürmek istediğini kaydetti. Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılabilmesi için ABD’nin mali yardımda bulunduğunu hatırlatan Elliott, ülkede demokrasinin güçlenmesine, ekonominin desteklenmesine, barış ve güvenliğin korunmasına yönelik ABD’nin 15.8 milyon dolar destek sağlayacağını açıkladı.