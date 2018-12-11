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"ABD kendisinden beklenen tavrı ortaya koydu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "(ABD'nin Küresel Göç Sözleşmesi'ni imzalamaması) Amerika bu bakış açısıyla dünyada özellikle göç veren ülkelerin yaşanılabilir alanlara dönmesi konusundaki istemsizliğini de bir şekilde beyan etmiş olmaktadır. Burada kendisinden beklenen bir tavrı ortaya koydu"- "Bugün aslında kendisinin Meksika sınırında neler yaptığını, insanlara nasıl davrandığını ve nasıl ikircikli politikalar ortaya koyduğunu açık göstermektedir"

11 Aralık 2018 Salı 11:03
"ABD kendisinden beklenen tavrı ortaya koydu"

MARAKEŞ (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin "Küresel Göç Sözleşmesi"ni imzalamamasına ilişkin, "Amerika bu bakış açısıyla dünyada özellikle göç veren ülkelerin yaşanılabilir alanlara dönmesi konusundaki istemsizliğini de bir şekilde beyan etmiş olmaktadır. Burada kendisinden beklenen bir tavrı ortaya koydu." dedi.

Soylu, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen "Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı"nın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Konferansta, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülkelerin hazırladığı "Küresel Göç Sözleşmesi"nin imzalandığını belirten Soylu, yaklaşık 160 ülkenin bu mutabakata katıldığını söyledi.

İlk kez göç konusunda uluslararası bir belgenin altına ülkelerin imza attığını dile getiren Bakan Soylu, bu sözleşmeye katılmayan ülkelerin olduğunu, ayrıca ABD gibi bazı ülkelerin de eleştirildiğini vurguladı.

Süleyman Soylu, bir zorunluluğu olmamasına rağmen ülkelerin bu çerçeve belgeye uyacaklarını ifade ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Göçü sadece bugünkü meselelerle ilgili tek noktadan ele alırsak yanılırız. Göçü tetikleyen unsurlar, kaynak ülkelerin içerisinde bulunduğu yoksulluk, susuzluk, eğitime, sağlığa ve güvenliğe erişimde ortaya çıkan problemler, terör, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar... Bunların her birini ele almazsak, burada büyük bir yanılgı içerisinde olacağımızı ve yine 'mış' gibi yaparak meselelere bakmanın esas itibarıyla dünyanın temel meselelerden biri olan göç akımını kesmeyeceğini burada ifade ettim. Ortak bir iradeye ihtiyaç var."

- "Guterres mutabakata katılmayan ülkeleri eleştirdi"

ABD'nin "Küresel Göç Sözleşmesi"ni imzalamamasını değerlendiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün aslında kendisinin Meksika sınırında neler yaptığını, insanlara nasıl davrandığını ve nasıl ikircikli politikalar ortaya koyduğunu açık göstermektedir. Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreteri Guterres konuşmasının başında mutabakata katılmayan ülkeleri eleştirdi. Guterres, katılmayan ülkeler içerisinde olan ABD'nin eleştirilerine de cevap verdi. Amerika bu bakış açısıyla dünyada özellikle göç veren ülkelerin yaşanılabilir alanlara dönmesi konusundaki istemsizliğini de bir şekilde beyan etmiş olmaktadır. Burada kendisinden beklenen bir tavrı ortaya koydu."

Bakan Soylu, konferansın sonunda birçok ülkeyle ikili görüşmeler yaptığını, konferansın çok faydalı geçtiğini anlattı.

Bu arada, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Bulgaristan, Hırvatistan, ABD, Macaristan, Avustralya ve İsrail, sözleşmeyi imzalamayacaklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:03
  1. Fas
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı
  4. Marakeş

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