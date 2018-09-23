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ABD kendi ayağına sıktı! Ülkedeki şirketler bir bir isyan ediyor

Kendi düştüğü ekonomik bataktan kurtulmak için dünya ülkelerine yaptırım üzerine yaptırım uygulayan ABD'nin, önümüzdeki hafta Çin'e karşı başlatacağı 200 milyar dolarlık yeni gümrük tarifesi kendi teknoloji şirketlerini vurdu.

23 Eylül 2018 Pazar 14:18
ABD kendi ayağına sıktı! Ülkedeki şirketler bir bir isyan ediyor

ABD'de akıllı televizyon üretimi gerçekleştiren Element Electronics, tarifelerin Güney Carolina merkezli Winnsboro firması için felakete yol açabileceğini açıkladı. Şirketin danışmanı David Baer, "ABD hükümetinin Güney Carolina tesisimizi kapatmaya niyetli olduğuna inanamıyorum" dedi.

FİRMALAR İSYAN ETTİ

İthal parçalardan bilgisayarları birleştiren ABD şirketleri de aynı problemle karşı karşıya kaldı. Massachusetts ve Kuzey Carolina'da montaj tesislerini işleten Dell, tarifelerin firmaya ve çalışanlarına ciddi zarar verebileceğini açıkladı.

CyberPowerPC şirketi yetkilileri de ay başında ABD Ticaret Temsilciliği'ne dava açtıklarını belirterek, "Bu tarifeler tüm ürünlerimizin maliyetini artıracak ve artık rekabet edemez hale geleceğiz. Yeni uygulama şirketimizin hayatta kalma ihtimalinin en büyük tehdidi" diye konuştu. Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü olan Eric Bond ise, "Ara mallarla ilgili tarifeler nihai mal üreticilerine zarar verecek" dedi.

 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 14:18
  1. Van
  2. ABD
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