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ABD bölgede katliam yaptı: 12 bin sivil öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri, son 4 yıl içerisinde Irak ve Suriye'de 12 bin sivili öldürdü.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:38
ABD bölgede katliam yaptı: 12 bin sivil öldürüldü

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin 4 yıl içinde Irak ve Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 12 bin sivilin öldüğünü açıkladı.

Komiserlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile mücadele sırasında koalisyon güçlerince gerçekleştirilen hava saldırılarında 4 yılda 2 bin 300'ü çocuk, 1130'u kadın olmak üzere 11 bin 800 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

8 bin sivil yaralandı

Açıklamada, 8 bin sivilin de yaralandığı bilgisine yer verilerek, koalisyon güçlerine bu rakamlara ilişkin bir açıklama yapması çağrısında bulunuldu.

Komiserlik açıklamasında, koalisyonun daha önce sivil kayıplara ilişkin yayınladığı 1139 rakamının gerçeklerden çok uzak olduğu bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te ilk önce Irak'ın Musul kentini ve ardından ülke topraklarının üçte birini ele geçirmişti.

30 bin hava saldırısı

Iraklı güçler, yaklaşık 3 yıldan uzun süren askeri operasyonun sonucunda Aralık 2017'de DEAŞ'ı büyük oranda ülke sınırlarının dışına atabilmişti.

Ancak buna rağmen DEAŞ, Irak-Suriye sınır şeridiyle Musul, Enbar, Salahaddin ve Kerkük vilayetlerinin kırsal bölgelerinde güvenlik güçleri ve sivillere saldırmaya devam ediyor.

Pentagon, Eylül 2018'de yaptığı açıklamada, 2014-2018 yıllarında Irak ve Suriye'de terör hedeflerine yaklaşık 30 bin hava saldırısının gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:38
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